Кадровые указы Ил Дархана

Лия Михайловна Яковлева освобождена от должности заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации по собственному желанию.
Василий Александрович Мигалкин освобожден от должности заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) по собственному желанию.
Илья Николаевич Пестряков назначен заместителем представителя Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике (г. Пекин).
Источник: SAKHALIFE.RU. По материалам СМИ.