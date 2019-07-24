Кадровые перестановки Ил Дархана

Помощник главы Якутии Давид Григорьев покидает должность в связи с переходом на другую работу. На вакантное место назначен уроженец села Хатассы Ким Борисов. Об этом сообщил глава Якутии в соцсетях.

СПРАВКА:

Ким Борисов родился в 1982 году в с. Хатассы города Якутска. В 2005 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «филолог, преподаватель японского языка и литературы», в 2009 году — Дипломатическую академию министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «международные отношения, международная безопасность».

2002–2005 гг. — учитель японского языка и страноведения Якутской городской национальной гимназии;

2006–2009 гг. — заместитель директора института Востока Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

2009–2011 гг. — главный специалист отдела международного сотрудничества министерства внешних связей Республики Саха (Якутия);

2011–2014 гг. — руководитель отдела государственного протокола министерства по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия);

с 2014 г. — заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. Хабаровске.