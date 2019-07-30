Кадровые изменения в «Саханефтегазсбыте»

Коллективу Чокурдахской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» представили нового руководителя. Директором одной из системообразующих филиалов компании в Аллаиховском улусе стал Владлен КУЗЬМИН.

За плечами Владлена Кузьмина служба в органах внутренних дел. Работал 7 лет в службе собственной экономической безопасности компании.

Перед Чокурдахской нефтебазой поставлен целый ряд серьезных первостепенных задач – обеспечение завоза ГСМ для нужд населения и ресурсоснабжающих компаний, работы по приему топлива с открытием арктической навигации с нефтеналивного флота, подготовка к осенне-зимнему периоду нефтебазового хозяйства, ремонт и обслуживание емкостного парка. Особое внимание должно быть уделено сохранности количественных и качественных характеристик нефтепродуктов.

Вновь назначенный руководитель поблагодарил руководство АО «Саханефтегазсбыт» за оказанное доверие и отметил, что те задачи, которые перед ним поставлены, будут выполнены.

Отметим, что руководством АО «Саханефтегазсбыт» был принят ряд кадровых решений по Чокурдахской нефтебазе. Так в апреле текущего года назначен новый главный инженер Алексей ШИШМАРЕВ.