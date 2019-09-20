20.09.2019
15:38
84
Политика
Экстра: Кадровые указы Ил Дархана
Глава Якутии Айсен Николаев написал в соцсетях:
Александр Владимирович Сусоев назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
Наталья Гаврильевна Чусовская освобождена от должности руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.09.2019
9
20.09.2019
74
20.09.2019
50
20.09.2019
39
20.09.2019
50
20.09.2019
111
20.09.2019
356
20.09.2019
1212
20.09.2019
108
20.09.2019
237
20.09.2019
616
20.09.2019
199
20.09.2019
746
20.09.2019
202
20.09.2019
316
20.09.2019
192
20.09.2019
372
20.09.2019
93
20.09.2019
196
20.09.2019
108
20.09.2019
299
20.09.2019
416
20.09.2019
206
20.09.2019
140
20.09.2019
255
20.09.2019
126
20.09.2019
1779
20.09.2019
156
20.09.2019
226
20.09.2019
256
20.09.2019
924
20.09.2019
1392
20.09.2019
2865
20.09.2019
1216
19.09.2019
2269
19.09.2019
2166
19.09.2019
2546
19.09.2019
3581
19.09.2019
184
19.09.2019
407
19.09.2019
2493
19.09.2019
158
19.09.2019
351
19.09.2019
143
19.09.2019
136
19.09.2019
2187
19.09.2019
13472
19.09.2019
182
19.09.2019
258
19.09.2019
2674
19.09.2019
313
19.09.2019
267
19.09.2019
662
19.09.2019
339
19.09.2019
396
19.09.2019
186
19.09.2019
189
19.09.2019
144
19.09.2019
423
19.09.2019
2460
ТОП НОВОСТИ
16.09.2019
8124
16.09.2019
8006
17.09.2019
7144
14.09.2019
6101
15.09.2019
5711
18.09.2019
5595
15.09.2019
4980
17.09.2019
4582
16.09.2019
3818