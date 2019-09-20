Экстра: Кадровые указы Ил Дархана

Наталья Гаврильевна Чусовская освобождена от должности руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта

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