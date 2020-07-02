02.07.2020
17:00
668

Политика

Кадровые указы Ил Дархана

Указ

О президенте Академии наук Республики Саха (Якутия)

В соответствии с уставом Академии наук Республики Саха (Якутия), на основании решения общего собрания Академии наук Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2020 года

п о с т а н о в л я ю:

  1. Назначить Филиппова Василия Васильевича президентом Академии наук Республики Саха (Якутия) сроком на 5 лет.
  2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

2 июля 2020 года

№ 1297

Указ

О первом заместителе министра здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

Назначить Яковлева Алексея Аммосовича первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

                 Глава

Республики Саха (Якутия)                                          А.НИКОЛАЕВ

2 июля 2020 года

№ 1298

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх