02.07.2020
17:00
668
Политика
Кадровые указы Ил Дархана
Указ
О президенте Академии наук Республики Саха (Якутия)
В соответствии с уставом Академии наук Республики Саха (Якутия), на основании решения общего собрания Академии наук Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2020 года
п о с т а н о в л я ю:
- Назначить Филиппова Василия Васильевича президентом Академии наук Республики Саха (Якутия) сроком на 5 лет.
- Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.
Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
2 июля 2020 года
№ 1297
Указ
О первом заместителе министра здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
Назначить Яковлева Алексея Аммосовича первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Глава
Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
2 июля 2020 года
№ 1298
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.07.2020
39
02.07.2020
62
02.07.2020
3883
02.07.2020
258
02.07.2020
657
02.07.2020
147
02.07.2020
171
02.07.2020
126
02.07.2020
196
02.07.2020
217
02.07.2020
159
02.07.2020
160
02.07.2020
131
02.07.2020
324
02.07.2020
987
02.07.2020
2063
02.07.2020
296
02.07.2020
247
02.07.2020
412
02.07.2020
1082
02.07.2020
589
02.07.2020
1210
02.07.2020
284
02.07.2020
351
02.07.2020
486
02.07.2020
1708
02.07.2020
872
02.07.2020
1152
02.07.2020
1533
02.07.2020
291
02.07.2020
999
02.07.2020
271
02.07.2020
283
02.07.2020
282
02.07.2020
336
02.07.2020
1852
02.07.2020
1036
02.07.2020
4335
02.07.2020
894
01.07.2020
1475
01.07.2020
643
01.07.2020
6059
01.07.2020
4434
01.07.2020
588
01.07.2020
388
01.07.2020
471
01.07.2020
555
01.07.2020
479
01.07.2020
529
01.07.2020
447
01.07.2020
820
01.07.2020
476
01.07.2020
889
01.07.2020
502
01.07.2020
1059
01.07.2020
683
01.07.2020
574
01.07.2020
552
ТОП НОВОСТИ
28.06.2020
7343
28.06.2020
6202
29.06.2020
6132
01.07.2020
6038
26.06.2020
5029
27.06.2020
4850
01.07.2020
4716
28.06.2020
4504
01.07.2020
4421