Кадровые указы Ил Дархана

Указ О президенте Академии наук Республики Саха (Якутия) В соответствии с уставом Академии наук Республики Саха (Якутия), на основании решения общего собрания Академии наук Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2020 года п о с т а н о в л я ю: Назначить Филиппова Василия Васильевича президентом Академии наук Республики Саха (Якутия) сроком на 5 лет. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 2 июля 2020 года № 1297 Указ О первом заместителе министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Назначить Яковлева Алексея Аммосовича первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 2 июля 2020 года № 1298

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх