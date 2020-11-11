Кадровые указы главы Якутии

Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ с согласия депутатского корпуса Государственного Собрания (Ил Тумэн) подписал кадровые указы, которыми назначил премьера республики и членов кабинета министров.

На должность премьера Якутии назначен Андрей ТАРАСЕНКО, на пост первого заместителя председателя правительства – Кирилл БЫЧКОВ, на должности вице-премьеров – Сергей МЕСТНИКОВ и Михаил НИКИФОРОВ, на должность министра имущественных и земельных отношений республики – Павел ИВАНОВ.

Поддержанные депутатами кандидатуры назначены указом главы на соответствующие должности, чтобы без промедления приступить к дальнейшей реализации программ социально-экономического развития республики, национальных проектов, проведению мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, заниматься бюджетным процессом по бюджету текущего и наступающего 2021 года.

Напомним, что процедура тайного голосования о даче согласия главе республики на назначение на должность председателя и членов правительства прошла 10 ноября на очередном пленарном заседании регионального парламента. По его итогам народные депутаты дали согласие на назначение кандидатур на должности премьера республики и членов кабинета министров, которых представил глава республики Айсен Николаев.

С указами Главы Республики Саха (Якутия) можно ознакомиться по ссылкам:

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Председателе Правительства Республики Саха (Якутия)» от 10.11.2020 г. № 1505;

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О первом заместителе Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» от 10.11.2020 г. № 1506;

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О заместителе Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» от 10.11.2020 г. № 1507;

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О заместителе Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» от 10.11.2020 г. № 1508;

— Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О министре имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)» от 10.11.2020 г. № 1509.