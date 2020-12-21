21.12.2020
12:15
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Якутск

Кадровые назначения в мэрии Якутска

Телеграм-канал Якутска сообщил о кадровых назначениях в земельном-имущественном комплексе мэрии.

Решением главы Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ начальником МКУ «Агентство земельных отношений» назначена Акулина ДРУЗЬЯНОВА Ранее она работала заместителем начальника правового департамента мэрии.

Занимавший должность начальника МКУ «АЗО» Игнатий ПОПОВ назначен заместителем начальника Департамента имущественных и земельных отношений ОА Якутска.

Фото: SakhaLife.ru.
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