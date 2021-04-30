Кадровые назначения в мэрии Якутска

Главой Строительного округа назначен Василий Васильевич Рязанский, Автодорожный округ возглавил Александр Александрович Иванов. Директором МАУ «Центр управления общественными пространствами» назначен Николай Николаевич Мартынов.

Сегодня, 30 апреля, глава города Евгений Григорьев подписал распоряжение о кадровых назначениях.

Главой Строительного округа назначен Василий Васильевич Рязанский, Автодорожный округ возглавил Александр Александрович Иванов. Директором МАУ «Центр управления общественными пространствами» назначен Николай Николаевич Мартынов.

Рязанский Василий Васильевич, 22.09.1970 г.р., родился в с. Чурапча Чурапчинского р-на ЯАССР.

Имеет высшее образование, окончил в 2008 г. НОУ ВПО «Якутский Институт в Москве» квалификация «Менеджер» по специальности «Менеджмент организации», прошел в 2015 г. профессиональную переподготовку в Институте управления при Президенте РС (Я) по программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления».

Трудовая деятельность:

В 1987-1989 гг. — разнорабочий Чурапчинского мясо-молочного комбината Чурапчинского р-на ЯАССР,

в 1989-1991 гг. – военная служба в Советской Армии,

в 1991-1996 гг. – оператор АЗС Нижне-Бестяхской автобазы с. Чурапча,

в 1996-2000 гг. – исполнительный директор Некоммерческой организации «Фонд поддержки вольной борьбы и хапсагай»,

в 2000-2001 гг. – исполнительный директор ГУ «Фонд поддержки предпринимательства Чурапчинского улуса»,

в 2001-2002 гг. – главный специалист Контрольно-правового отдела ГУ «Фонд поддержки малого предпринимательства РС (Я)»,

в 2002 г. – менеджер ОАО «Классическая финансовая инвестиционная компания»,

в 2002-2006 гг. – главный специалист Постоянного представительства РС (Я) при Президенте РФ,

в 2006-2008 гг. – ведущий специалист отдела планирования и развития физической культуры и спорта Государственный комитет РС (Я) по физической культуре и спорту,

в 2008-2012 гг. – помощник генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания»,

в 2012-2013 гг. – старший референт отдела общественно-политического развития Департамента внутренней политики Администрация Президента и Правительства РС (Я),

в 2013-2016 гг. – старший референт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями Департамента внутренней политики Администрация Президента и Правительства РС (Я),

в 2016-2017 гг. – помощник заместителя Председателя Правительства РС (Я) Администрация Президента и Правительства РС (Я),

в 2017 г. — и.о. старшего референта отдела политического планирования Департамента внутренней политики Администрация Президента и Правительства РС (Я),

в 2017-2018 гг. — и.о. старшего референта отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Департамента внутренней политики Администрация Президента и Правительства РС (Я),

в 2019-2021 гг. – специалист по связям с общественностью в отделе по научной и творческой работе ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) институт им. В.А. Босикова».

Иванов Александр Александрович, 21.07.1988 г., родился в г. Якутске

Имеет высшее образование, окончил в 2013 году Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

В 2010-2011 гг. – юрист Детской юношеской спортивной школы МО «Мирининский район»,

в 2012-2013 гг. – ведущий специалист МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» ГО «город Якутск»,

в 2013–2014 гг. – главный специалист отдела экологии и обращения с отходами,

в 2014 г. — заместитель начальника правового отдела МКУ Служба эксплуатации городского хозяйства ГО «город Якутск»,

в 2015 г. — заместитель начальника юридического отдела МУП «Теплоэнергия»,

в 2015-2019 г. – начальник правового отдела МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск»,

в 2019-2021 г. – начальник Управления Промышленного округа Окружной администрации города Якутска.

Мартынов Николай Николаевич, 24 июля 1981 г.р., родился в г. Якутске.

Имеет высшее образование, окончил в 2003 году Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, по специальности «Политолог, учитель истории».

Трудовая деятельность:

В 2000-2002 гг. — рабочий Инспекции по налогам и сборам по г. Якутску,

в 2003-2005 гг. — младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований АН РС(Я),

в 2005-2018 гг. — осуществлял предпринимательскую деятельность,

в 2018 г. — основал Молодежный центр «Арена 31», директор,

с 2018 г. по настоящее время — учредитель и член Якутской городской общественной организацией «Совет отцов города Якутска»,

с 2019 г. по н.в. — заместитель председателя Общественной Палаты города Якутска, председатель Общественного Совета при Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), член Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Республике Саха (Якутия),

С 2020 г по н.в. — Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в некоммерческом секторе Республики Саха (Якутия).

Награжден памятной медалью Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», Нагрудным знаком «Отличник гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)», Знаком отличия «За вклад в развитие молодежной политики г. Якутска».