Кадровое повышение

Своим указом Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 22 августа 2022 года назначил Надежду МОХНАЧЕВСКУЮ первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Надежда Мохначевская имеет высшее образование. В 2003 году окончила Якутский финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева, в 2007 году – Хабаровскую государственную академию экономики и права» (г. Хабаровск); в 2016 году – Высшую школу инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия), в 2021 году – Дальневосточный федеральный университет.

Трудовую деятельность начала в 2002 году с должности ведущего специалиста (экономиста) Администрации Вилюйского улуса. С 2003 по 2012 годы работала ведущим специалистом, позже главным специалистом Финансово-казначейского управления Министерства финансов РС(Я) по г. Якутску. В 2012 году назначена заместителем руководителя отдела субвенций и субсидий Министерства образования республики.

С 2013 по 2017 годы работала руководителем отдела бюджетной политики и целевых программ, руководителем отдела финансово-правового обеспечения, государственной службы и кадров Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

С 2017 по 2018 годы была индивидуальным предпринимателем. В 2018 году вернулась в Министерство по делам молодежи и семейной политике республики на должность руководителя отдела финансово-правового обеспечения, государственной службы и кадров.

С 2019 по 2021 годы исполняла обязанности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). С октября 2021 года по апрель 2022 года работала руководителем Аппарата Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

С апреля 2022 года по настоящее время работала заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).