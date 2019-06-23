Кадровое назначение

20 июня 2019 года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал Приказ о назначении директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» Александра Дьячковского.

Ранее Александр Николаевич занимал должность заместителя директора ГБУ Природный парк «Ленские столбы».

За время работы в парке, Александр Дьячковский зарекомендовал себя как инициативный и ответственный специалист, готовый принимать решения в сложных ситуациях и нести ответственность.

Коллектив Минэкологии Якутии поздравляет Александра Николаевича с назначением и желает профессиональных успехов в новой ответственной работе, реализации творческих планов и замыслов, удачи и оптимизма!