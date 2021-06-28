28.06.2021
18:51
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Якутск

Кадровое назначение в мэрии Якутска

Атласова Ирина Александровна назначена исполняющей обязанности начальника Управления по молодежной и семейной политике Окружной администрации города Якутска.

Ирина Атласовародилась 1984 году в поселке Оймякон, Оймяконского района, Якутской АССР.

В 2007 окончила ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К.Аммосова», квалификация «Историк, преподаватель истории», специальность «История».

В 2012 году окончила ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начала в 2007 году, поработала по специальности «История» 8 лет и на разных должностях в системе государственной и муниципальной власти по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 22 июня 2021 года исполняющая обязанности начальника Управления по молодежной и семейной политике Окружной администрации города Якутска.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска
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