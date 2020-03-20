Кадровое назначение в АЛРОСА

Директором филиала АЛРОСА во Владивостоке назначен Николай Горохов. С 2001 года он работал в «Якутском предприятии по торговле алмазами» — ЯПТА АЛРОСА.

На новом посту он будет отвечать за организацию торгов продукции во Владивостоке, обеспечение логистических схем по доставке продукции, изучение рынка Китая, повышение эффективности работы филиала.

Семен Лаврентьев, который руководил филиалом во Владивостоке с 2018 года, назначен директором Центра сортировки алмазов в Мирном. Семен Лаврентьев пришел в АЛРОСА в 2003 году сортировщиком алмазов ЦСА, в 2005–2008 годах там же занимал должность эксперта по оценке алмазов. С 2008 по 2018 год работал на предприятии «Коммерал» по торговле техническими алмазами, входящем в Группу АЛРОСА, где он прошел путь от ведущего эксперта до директора предприятия.

Справка:

Филиал АЛРОСА во Владивостоке открылся в 2016 году с целью развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.

В Центр сортировки алмазов в Мирном поступает алмазное сырье, добываемое всеми горно-обогатительными комбинатами и «Алмазами Анабара», дочерней компанией АЛРОСА. В ЦСА проводят его предварительную сортировку и оценку, а затем отправляют в Единую сбытовую организацию в Москву, и в Якутское предприятие по торговле алмазами.