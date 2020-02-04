04.02.2020
16:48
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Политика

Кадровое назначение

Андрей Сычевский назначен заместителем министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия). Об этом в Twitter сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее Андрей Викторович возглавлял отдел надзора и правового обеспечения регионального Минпрома.

Фото: Андрей Сорокин
Источник: SAKHALIFE.RU.
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