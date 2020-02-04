Кадровое назначение

Андрей Сычевский назначен заместителем министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия). Об этом в Twitter сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

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