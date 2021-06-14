«Кадетский десант». Помощь алданцам

«Кадетский десант» православного военно-патриотического клуба «Молодая Якутия» @aldan-patriоt не на словах, а на деле показал своё неравнодушие и гражданскую позицию.

Молодые люди инициировали и провели уборку городского сквера, очистив от веток и мусора территорию, побелили деревья. Ранее кадеты организовали дружескую помощь Алданской детской школе искусств им. А.Т. Никитина. Она заключалась в оперативной переноске мебели при организации ремонта школы. Кадеты показали себя дружной, мобилизованной и слаженной командой, способной выполнить поставленные задачи организованно и в короткий срок.

Как рассказал руководитель клуба Денис ШАПОВАЛОВ: «Если где-то лето в разгаре, то в Алдане только начинается, устанавливается сухая погода и пришло время наведения чистоты в городе. Впереди ряд субботников, в разных точках. В воскресенье планируется уборка территории ТРК «Чудо парк» — места скопления детей и молодежи, сквера, прилегающего к православному храму».

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Руководство ООО «Ассоциация строителей АЯМ», в свою очередь решило поддержать добрые инициативы ребят, поощрив годовым абонементом на посещение Smartlab Межпоселенческой центральной библиотеки им. Н.А. Некрасова и походом в кино. Кадеты посетили кинотеатр АЯМ-синема, где им был предложен просмотр фильма «Красный призрак», повествующий о судьбе советского партизана в годы Великой отечественной войны. Молодые люди увидели собирательный образ русского неизвестного солдата, созданный из сотни различных рассказов, слагавшихся из воспоминаний очевидцев.

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Безусловно, просмотр кинофильма, поможет молодым людям укрепиться в правильности выбранного пути. Ведь уже сейчас для многих из них быть Кадетом – это значит быть человеком слова, доводить начатое дело до конца, быть честным и справедливым как к себе, так и по отношению к другим. Чтобы, как в стихотворении Игоря Савина гордиться званием «Кадет».

«…Горжусь кадета званьем, я не скрою!

И не хотел бы я другой судьбы!

Ведь нас учили не хожденью строем,

А –Чести, Славе, Вере и Любви!»