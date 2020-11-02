Качество нового асфальта Якутска проверит московская лаборатория

Как сообщили в МКУ «Главстрой» сегодня, на ремонтируемом участке ул. Петровского на участке от пр. Ленина до ул. Ойунского, совместно с генеральным подрядчиком ООО СТК «Алаас», представителями ФКУ Упрдор «Лена», а также общественниками из ОНФ произведен повторный отбор проб уложенного асфальтобетона для определения коэффициента уплотнения. Проведение испытаний полученных проб будет проводиться московской аккредитованной лабораторией «Микро».

За время реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2019 и 2020 гг. взяты десятки проб асфальтобетонного покрытия для лабораторных исследований. В ряде случаев выявленные несоответствия стандартам дали основание для переделки работ снятия некачественного покрытия и укладки нового, подчеркнули в «Главстрое».

«Объемы работ, количество объектов и подрядчиков за последние два года очень большое. Для нас очень важно обеспечить качество работ и соответствие отремонтированных дорог стандартам», — отметил Афанасий Александров, заместитель директора МКУ «Главстрой».

В 2020 году в рамках национального проекта «БКАД» в городе Якутске проводят масштабный капитальный ремонт, строительство и реконструкцию 28 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 23,5 километров. 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 млрд рублей, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.

На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия гарантийный срок – 4-5 лет, по нижнему слою – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет. В течение этих сроков подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования.