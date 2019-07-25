Кабина всмятку: ДТП произошло в Якутии

24 июля около 16 часов дня водитель 1985 г.р. управляя автотранспортом «НЕФАЗ-366064-62», автоцистерна, груженый водой, двигался со стороны поселка по автодороге п. Белая Гора — Аэропорт, на участке дороги 1225 км. не учел особенности груза, скоростной режим, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства в водоем.

По акту медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения результат положительный – показал 0,88 мг/л. Сам водитель с различными ушибами доставлен каретой скорой помощи в больницу, где ему назначено стационарное лечение.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция напоминает, что любое транспортное средство в движении является источником повышенной опасности, а если им управляет человек, находящийся в состоянии опьянения эта опасность возрастает в несколько раз для всех окружающих.