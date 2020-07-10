Кабальной манипуляцией назвала зоозащитник Сантаева предложение мэрии по ППЖ

Сегодня известный журналист и председатель Фонда «Белый Бим» Марина САНТАЕВА прокомментировала последние события вокруг пункта передержки животных в Якутске.

— Не могу промолчать и не прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг пункта передержки животных в Якутске. А ситуация складывается, мягко говоря, не очень.

Вчера в мэрии было очередное совещание по вопросу «безвозмездной передачи» ППБЖ зоозащитной НКО. Я намеренно взяла словосочетание в кавычки, ниже поясню почему.

Якутский городской фонд помощи животных от ППЖ отказался. Причину они не пояснили, и потому в соцсетях начали высказываться предположения: мол, энтузиасты «не выдержали негатива», который обрушился на них после обнародования информации о том, 26 июня ППЖ был передан им. Их, мол, «затюкали зоошизы».

Если это так, то выходит, что мужчины, которые заявляли о своей готовности ни много, ни мало «полностью решить проблему бродячих животных в Якутске» (а Фонд представляют двое мужчин), сломались уже на нулевом этапе, даже ничего не начав делать.

Ну ок. Допустим.

Впрочем, возможно, на самом деле причины в другом. И одна из них — собственно «безвозмездность» передачи ППЖ, о которой я сказала выше.

Мало кто знает, и эта информация почему-то словно намеренно умалчивается, о ней не пишут и журналисты: что «безвозмездно» передаётся только здание ППЖ, и то — сроком на три года, до июля 2023 г. Но и на этот период владельцем ППЖ де-юре остаётся муниципалитет в виде СЭГХ. Так что через три года все придётся вернуть. Но — туда уже, конечно, будут вложены деньги. Ведь ППЖ надо ремонтировать, его надо утеплять и прочее, прочее, прочее.

Вместе со зданием НКО «передают» кусок земли, на котором стоит это здание. Земля — муниципальная, находится в аренде. Стоимость аренды — более полумиллиона в год. То есть за три года что-то около полутора миллионов. Много это или мало, если учесть, что НКО, как правило, имеют нулевые счета, дохода у них нет, прибыли тоже? К слову, по имеющейся у меня информации, даже зарабатывающий на мусоре МУП ЖКС, которые ранее управлял ППЖ, был не в состоянии платить эту аренду городу.

Может, я чего-то не понимаю. Но. Для чего нужна вся эта непонятная, странная схема «безвозмездной передачи ППЖ» НКО с навешиванием на неё огромных, неподъёмных сумм? Какие цели у этой заведомо кабальной манипуляции?

И поясните, пожалуйста, что мешает сейчас продолжать работать в ППЖ тем же девушкам от зоозащиты? Они ведь уже там работают, и, слава Богу, все животные накормлены, все стало более менее налаживаться.

Ну и в конце концов, регулирование численности безнадзорных животных это всё-таки работа муниципалитета. А общественники могут быть в этом деле помощниками, причём как раз таки на безвозмездной основе.

И последнее. О моем личном участии в этой теме. Все пять с половиной лет я не просто наблюдала за тем, что происходит в ППЖ, но и принимала участие в решении связанных с ним проблем. И как журналист, и как любитель животных, и как неравнодушный житель города. Фонд «Белый Бим» был создан именно для того, чтобы помогать животным, в том числе тем, кто попадал в ППЖ.

В конце месяца я уеду из Якутска — я уже писала об этом, поэтому лично у меня нет и быть не может притязаний на ППЖ. Что касается моей организации, то если понадобится, я просто перестану быть ее директором, и эту должность займёт другой человек.

Тем временем МУП ЖКС сегодня вывез из ППЖ все своё нехитрое имущество: компьютер, старенькую мебель, бочки для воды.

Френды Марины активно комментируют ее пост. Так, депутат Ил Тумэна по Сайсарскому округу Павел КСЕНОФОНТОВ высказался следующим образом: «Абсолютно дурацкая затея — передача ППЖ с такими условиями».

Эмоционально отреагировала Наталия БЕРЕЗОВСКАЯ: «Кто нибудь объясните пожалуйста, почему НКО выполняет обязанности городской администрации (по сути берёт их хлопоты на себя) и ещё за это приплатить должен?????!!!!!! В приюте же не личные животные сотрудников НКО содержаться!!!!! ИДИОТИЯ‼️‼️‼️»