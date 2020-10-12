К зимовке скота в Чурапчинском улусе готовы

Все хозяйства Чурапчинского улуса готовы к зимовке скота. Об этом говорили на совещании в режиме видео-концеренцсвязи с участием глав поселений, руководителей управлений улусной администрации и специалистов по вопросам сельского хозяйства под руководством первого заместителя главы Чурапчинского улуса Алексея НОГОВИЦЫНА.





Главы поселений рассказали, что уделяют особое внимание перевозке зернофуража, комбикорма, продолжают мелиоративные работы. Население на местах планируют сохранить поголовье скота, зная, что со следующего года будет введен новый, выгодный для них механизм по заготовке молока.





Обсуждены вопросы выполнения плана по сдаче молока и производству молочной продукции, сохранения в наслегах планового поголовья домашнего скота: коров и лошадей, завоза закупленного грубого корма и комбикорма, приобретения недостающего объема сена на зиму, безопасности объектов сельского хозяйства от пожара.



По итогам совещания главам рекомендовано продолжать разъяснительную работу по сохранению поголовья скота в наслегах не ниже плановых показателей, держать на контроле вопросы по завозу кормов и выполнению плана по заготовке молока и мяса.