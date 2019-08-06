К зиме готовы

Производственные объекты компании «ЯТЭК» посетил первый заместитель министра промышленности и геологии РС(Я) Михаил Кириллин. Главной темой повестки официального визита стала подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года.

Сотрудники компании «ЯТЭК» организовали самый подробный осмотр всех важных и ключевых объектов производства. В первую очередь была проверена готовность фонда скважин и объем капитального ремонта производственных объектов Газопромыслового управления Средневилюйского газоконденсатного месторождения.

Одним из основных этапов осмотра стал важный участок производства – установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Михаил Кириллин ознакомился с технологическим процессом работы установки комплексной подготовки газа, где производится осушка природного газа для дальнейшей поставки в магистральный газопровод, а также осмотрел строительство третьей технологической линии установки комплексной подготовки газа, которая впоследствии заменит УКПГ-1, введенную в эксплуатацию в 1987 году.

Кроме того, в рамках осмотра объекта первый заместитель министра промышленности и геологии РС(Я) посетил котельную УКПГ, где ведутся работы по реконструкции. В частности, к новому отопительному сезону проводится замена двух котлов, установка теплообменников, замена насосного оборудования и технологического трубопровода.

Не менее важным участком осмотра стала электростанция ПАЭС-2500, которая обеспечивает электроэнергией не только производственные объекты ГПУ, но и жителей поселка Кысыл-Сыр. В том числе сотрудники «ЯТЭК» показали вновь построенную двухцепную ВЛЗ-6 кВ ПАЭС-УКПГ которая обеспечивает электроэнергией производственную площадку УКПГ.

В рамках визита первый заместитель министра промышленности и геологии РС(Я) посетил все стратегические участки Газопромыслового управления Средневилюйского газоконденсатного месторождения. По итогам посещения производственных объектов ПАО «ЯТЭК» Михаил Кириллин отметил высокий уровень подготовки производственных объектов к отопительному сезону.