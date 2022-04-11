К юбилею Якутской АССР: Ученые обсудили 100-летнний путь

Жизнь общества — сложное и многоаспектное явление. Социально-экономическое и культурное развитие нашего региона последних 100 лет можно описывать с разных научных и политических позиций, объясняя, например, социально- и экономикоцентристскими моделями, давая характеристики общественно-экономических формаций, дополняя особенностями социальной структуры и технологического уклада. Можно рассмотреть исторический процесс с момента образования Якутской АССР политологическим инструментарием отношений власти.

Динамику культурной эволюции Якутии можно отразить числовыми показателями отраслей жизнедеятельности. Так в 1917 году среди саха, представителей с высшим образованием было 40 человек (по данным книги А.И. ГОГОЛЕВА «История Якутии»), грамотность представителей коренных народов составляла примерно 0,7 %. В 1937 году грамотность составляла по Якутии 80%. В 1956 голу открывается Якутский государственный университет, в котором работали 250 преподавателей, из них 6 докторов и 70 кандидатов наук, обучавших 4000 студентов. И это были показатели, превосходившие параметры количества студентов на 10 000 человек во Франции, Италии и ФРГ.

6 апреля 2022 года ученые, представляющие социальные и гуманитарные дисциплины собрались для обсуждения вопросов исторического значения образования 100 лет назад Якутской АССР. Участниками научного форума, длившегося 3,5 часа стали члены объединенного ученого совета при Академии наук Республики по гуманитарным наукам, научные сотрудники институтов Якутского научного центра, преподаватели вузов, приглашенные гости и аспиранты ЯНЦ. Модератором мероприятия стал доктор философских наук, профессор Егор Михайлович МАХАРОВ.

Историческое событие — образование ЯАССР, итоги развития основных сфер общественной жизни, отражение истории и роли народа саха и других народов, основные вехи развития государственности республики и другие вопросы нашли живой отклик среди собравшихся.

Предлагаем вашему вниманию подкаст-стенограмму проведенного мероприятия в стенах Академии наук нашей республики. Для удобства прослушивания, предлагаем тайм-коды содержания выступлений, вопросов и дискуссии. Они также автоматически структурируют запись в описании и комментариях к записи с фото и видео на ютьб-канале «Антропология Севера»:

0:00:00 – вступление

0:01:35 – Махаров Е.М. д.филос.н. Образование ЯАССР как историческое событие

0:14:50 – Антонов Е.П. к.и.н. История образования ЯАССР

0:32:09 – вопросы Ларионова Е.М. к Антонову Е.П.

0:36:48 – Петров П.П. к.и.н. К Истории образования В.В. Никифоров и вопросы автономии

0:47:58 – Миронов Д.Н. д.ю.н. Основные вехи развития государственности республики

1:12:33 – Попов А.А. д.э.н. Итоги социально-экономического развития республики и ориентиры на будущее

1:42:04 – Ларионов Е.М. С 1996 по 1998 год Член совета Федерации, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, депутат, юрист

2:15:18 – вопросы Антонова Е.П. к Ларионову Е.М.

2:30:25 – Толстых Г.В. д.и.н. Народонаселение и социальные вопросы

2:38:30 – Филиппов Л.С. д.филос.н. Диалектика образования ЯАССР

2:46:49 – Лепов В.В. д.т.н.

2:52:37 – Голиков А.И. д.п.н. и Егорова Ф.Н. вед. спец. Музея истории ВО СВФУ — Исторический опыт развития высшего образования в республике

2:55:19 – продолжение Егоровой Ф.Н.

3:07:07 – Винокуров А.Д. Повседневная жизнь и социальная адаптация якутской интеллигенции в условиях нового соц. Строя в 1920-30 гг.

3:21:00 – Пудов А.Г. к.филос.н. Динамика региональной культуры: основные этапы

3:26:40 – дискуссия и предложения

https://youtu.be/breW2EytTgo