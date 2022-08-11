К юбилею столицы открылась выставка о почетных жителях Якутска

В Якутске открылась в фотодокументальная выставка «За благополучие и процветание родного города…». Выставка посвящена 390-летию Якутска. Участие в открытии принял первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

Владислав Левочкин поблагодарил городской архив за проделанную работу, отметил, что выставка станет украшением в череде праздничных событий к юбилею столицы.

— Наш городской архив совместно с Национальным архивом провели большую работу, в рамках праздничных мероприятий к юбилею Якутска состоится также серия персональных выставок об известных почетных горожанах Якутска – людях, сформировавших современный облик нашего города, — отметил Левочкин и вручил столичному архиву благодарственное письмо Министерства культуры и духовного развития Якутии.

Участие в открытии принял глава Якутска Евгений Григорьев, отметивший значимость подобных экспозиций, как дань уважения к людям, посвятившим жизнь благоустройству и развитию города. Также участие в открытии приняли председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, общественность города, почетные граждане города, архивисты.

На выставке представлены фотографии, документы, книги, которые экспонируются по разделам:

— «Почетные граждане города Якутска в дореволюционное время»;

— «Нет ничего лучше, чем видеть свои здания…»;

— «Я был уверен в себе»;

— «Маршал производства»;

— «Он заставил уважать архитектуру»;

— «Не хочу я жить спокойно …»;

— «Якутск – самый родной город…».

Увидеть здесь можно документы и фотографии дореволюционного периода из фондов Национального архива Якутии о почетных жителях Якутска, среди которых губернаторы К.Н. Светлицкий, И.И. Крафт, городской голова П.А.Юшманов, купец-меценат М.Д.Эверстов и др.

Выставка работает до 30 сентября в фойе 2 этажа Окружной администрации Якутска, по адресу г. Якутск, пр. Ленина, 15.