На время проведения «Ысыаха Туймады-2022» все дорожно-строительные работы на дороге «Нам», ведущей к архитектурно-этнографическому комплексу в местности «Ус Хатын», будут приостановлены, задействованную дорожную технику передислоцируют на базу подрядной организации.

В рамках подготовки к «Ысыаху Туймады-2022» на автодороге «Нам» проведут обеспыливание: будет применен минеральный обеспыливающий материал — хлористый кальций. На всём протяжении участка автодороги, от ул. 50 лет Советской Армии до «Ус Хатын», установлен скоростной режим 40 км/ч. Поручение было дано накануне главой республики Айсеном Николаевым во время осмотра хода строительства автодороги.

Напомним, что плановый срок сдачи автодороги «Нам» протяженностью более 7 км был запланирован на 2023 год. Данный объект разделен на два этапа и реализуется хорошими темпами с опережением утвержденного графика благодаря слаженной работе подрядчика.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, на первом этапе от кольцевого пересечения п. Жатай до поворота в «Ус Хатын» уложен асфальт, дорога имеет четыре полосы движения. Как пояснил начальник участка ЗАО «Дороги Саха» Айгылан Григорьев, на данном участке дороги устанавливается барьерное ограждение, будет нанесена временная горизонтальная разметка на проезжей части.

На втором участке реконструируемой дороги (с ул. 50 лет Советской Армии до кольцевой развязки к п. Жатай) проезд автотранспорта будет обеспечен в четыре полосы с покрытием из щебеночно-песчано-гравийной смеси. На данном участке объекта в период проведения национального праздника в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано временное разделение встречного потока путем установки полимерных блоков, наполненных водой, на всем протяжении участка.