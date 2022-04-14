К ысыаху олонхо Верхневилюйские чиновники без торгов раздали бюджетные десятки миллионов — СМИ

Журналистское расследование провели коллеги из SakhaNews, рассказав в статье «Прикрываясь санкциями, как щитом, чиновники пытаются обойти закон».

Как известно, ысыах олонхо нынче пройдет в Верхневилюйском улусе. Каждый год меняется локация этого республиканского мероприятия, и территории получают финансовые вливания для развития инфраструктуры этнического праздника. На этот раз подготовка к празднику наложилась на международные санкции, выдвинутые против России. В Якутии, а именно в Верхневилюйском улусе международное положение трактовали своеобразно.

После введения масштабных международных санкций руководство страны в середине марта приняло ряд послаблений для стимулирования экономического развития. В целях более быстрого освоения бюджетных средств с учетом постоянно вводимых санкций, регионам в России было разрешено дополнительно установить основания для заключения государственных и муниципальных контрактов без проведения торгов (с единственным поставщиком).

Главное, чтобы эти бюджетные средства и госконтракты были направлены на обеспечение устойчивого развития экономики соответствующего субъекта в условиях экономических санкций против России.

В Якутии постановлением правительства региона от 15 марта было разрешено заключать контракты без торгов, если такое решение принято главой, правительством республики, руководством муниципального образования или оперативным штабом.

Понимая, что недобросовестные чиновники могут использовать санкции как повод вообще не проводить конкурентные торги и распределять бюджетные средства между предпринимателями по своим соображениям, антимонопольная служба уже 17 марта своим официальным письмом предупредила всех чиновников:

«Решения об осуществлении закупки у единственного поставщика должны приниматься с учетом необходимости защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, а также с учетом срочности осуществления закупки. При наличии возможности осуществления конкурентных закупок товаров, работ, услуг, такие закупки должны проводиться конкурентными способами».

Как оказалось, опасения федералы высказали заранее не зря, так как наши якутские муниципальные чиновники истолковали эти послабления при освоении бюджетных средств как некую вольницу, дающую им право самостоятельно решать, кто из представителей бизнеса получит контракт.

Так, чиновники Верхневилюйского района со ссылкой на распоряжение своей администрации от 30 марта «о закупке у единственного поставщика для обеспечения муниципальных нужд по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций в муниципальном районе «Верхневилюйский улус»» заключили за короткий промежуток времени без проведения торгов 7 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 37 млн рублей… для строительства различных объектов в целях празднования республиканского мероприятия «Ысыах Олонхо».

Первый контракт был заключен уже 30 марта Департаментом культуры и духовного развития администрации Верхневилюйского района (руководитель Сардана ПЕТРОВА) с ООО «Про-сцена» на поставку к 5 июня… сцены за 13 576 000,00 рублей.

Далее, Управление промышленности, строительства и развития инфраструктуры администрации Верхневилюйского района (руководитель ДМИТРИЕВ Николай) заключило без проведения торгов в рамках подготовки к Ысыаху ряд контрактов на:

— поставку ИП ГРИГОРЬЕВЫМ торгово-выставочного павильона за 2 500 00,00 рублей,

— строительство ООО «ВВК-групп» ограждения тюсюлге для сельских поселений за 8 000 000,00 рублей,

— изготовление ИП КРИВОШАПКИНЫМ каркаса «Тэрилтэ туhулгэлэрэ» за 1 300 00,00 рублей,

— строительство ООО «Дизайн-студия Уран» входной арки — Тойон Аан 2 за 4 590 485,00 рублей,

— строительство ИП Григорьевым харчевни за 3 837 920,00 рублей,

— ремонт ИП ЧУЧАЙЦЕВЫМ карты центральной площади с. Верхневилюйск за 4 000 000,00 рублей.

Все эти контракты заключены со сроком исполнения до 10 июня, то есть времени для проведения чиновниками аукционов было предостаточно.

Однако чиновники администрации Верхневилюйского района во главе с Владимиром ПОСКАЧИНЫМ по своему усмотрению в обход конкурентных торгов распределили между предпринимателями муниципальные контракты на сумму более 37 миллионов рубей.

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