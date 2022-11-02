К вышитой карте России приложили свои руку якутские мастерицы

1 ноября в Москве в Государственном театре наций состоялась торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2022».

Мастера народного творчества, общественные объединения, волонтерские движения, преподаватели родных языков, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков, творческие коллективы из разных регионов страны презентовали свои достижения в области укрепления единства народов и этнокультурного развития России.

Напоминаем, что более двух месяцев 16 мастериц из семи улусов республики изготавливали вышивку карты Республики Саха (Якутия) размером 1,5 х 1,5 метра, которую позже воедино соединили 8 именитых мастериц Чувашии. Результатом кропотливой работы стала цельная вышитая карта России.

«Большое спасибо организаторам конкурса за высокую оценку проекта. Спасибо всем мастерам, которые участвовали в создании вышитой карты России. Спасибо тем, кто поддерживал проект, инициированный в Чувашии», — прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана КАЛИКОВА.

В настоящий момент ведётся работа по дополнению полотна 4-мя новыми фрагментами: на «Вышитой карте России» появятся регионы, вошедшие в состав страны, – Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Три фрагмента (ЛНР, ДНР, Запорожье) уже готовы и на пути в Чувашию.

12 декабря в День Конституции проект с 89 регионами будет представлен в театре «Русская песня» в Москве.