К выдающейся дате в Якутии реставрируют историческое здание

В республике к 100-летию Якутской АССР ведутся работы по реставрации памятников истории и культуры по подпрограмме «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма». Так в эти дни началась реставрация еще одного объекта за счет средств федерального бюджета — «Дом казначейства (каменный), 1909г. арх. Браумгартен» по ул. Петровского, 4 в г. Якутске», сообщает Департамента РС (Я) по охране объектов культурного наследия.

Заказчиком работ является ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», подрядчик — ООО Дизайн Студия «УРАН», с участием ООО «ОСК — Стройиндустрия». На сегодня ведутся демонтажные работы и ремонт кровли, в скором времени подрядчик приступит к пескоструйной обработке стен фасада здания. Работы по реставрации будут завершены к концу 2021 года.

Здание Якутского областного казначейства является объектом культурного наследия регионального значения. Было построено в 1911 году. Интересна история появления этого красивейшего исторического объекта.

Якутское уездное казначейство было образовано в

1773 г. и подчинялось Иркутской казенной палате. До 1910 г.

в Якутской области не было отделения Государственного

банка и казначейство исполняло его функции. Основными

направлениями деятельности областного казначейства являлись: сбор и хранение государственных доходов (оброчного и ясачного сборов), производство платежей, выдача свидетельств на право торговли и промыслов, прием на временное хранение сумм общественных учреждений и должностных лиц, перевод частных денежных сумм, счетоводство по всем доходам и расходам казначейства и представление отчетности в Казенную палату.



Столь важное учреждение долго ютилось в старом здании Воеводской канцелярии, построенном еще 1707 году . На строительство нового каменного здания казначейства якутский губернатор И.И. Крафт добился выделения кредита. Автором проекта явился инженер-архитектор К.А. Лешевич, он же руководил строительством. Проект предусматривал устройство подвала в вечномерзлом грунте, что для того времени было смелым инженерным решением. Ленточный фундамент заложили на глубину 2 м (один сажень), основу составлял бутовый камень. 6 мая 1909 г. на пересечении улиц Правленской (ныне ул. Петровского) и Казарменной (ныне ул. Орджоникидзе) состоялась торжественная закладка фундамента нового казначейства. Примечательно, что в этот же день было заложено еще одно выдающееся по значению здание — публичной библиотеки и музея. Как и все новое, строительство шло с проблемами. несмотря на экономию и максимальное использование местных ресурсов, например, строительный камень и крпич закупался у местных производителей, выделенного кредита не хватило. Проблема была решена областным управлением, был введен налог на ввозимое в область продовольствие. Хватало и технологических задач: в ходе строительства своды северо-западной части здания из-за трещин угловой части здания обвалились. Ущерб, нанесенный казне, восполнил сам К.А. Лешевич, профинансировав укрепительные работы.

В 1911 г. строительство было завершено. Якутск имевший население чуть более 7 тысяч человек, украсился еще одним каменным зданием. В новый объект ввели самые современные технические новинки: телефон, электрозвуковую сигнализацию. Архитектор К.А. Лешевич при возведении этого здания широко использовал декоративные мотивы русского зодчества. Здание отличалось оригинальной композицией фасадов с деталями и декором, характерным для русской архитектуры XVII в.

Сейчас ценно не только архитектурное значение памятника. Здесь буквально сконцентрирована история Якутии. Во время Гражданской

войны в нем размещался штаб белогвардейцев, потом его отбил красный отряд Рыдзинского.

В советский период в здание было занято по изначальному направлению — под Наркомат финансов, затем в нем обосновался радиоузел, позже — музыкальная студия. В конце 80-х гг. ХХ в. здание было заброшено.

В начале 2000 г. были произведены обмерные работы и в 2006 г. под руководством чешского специалиста по реставрации старинных зданий Р. Шельца было произведено восстановление здания с применением интересного способа, благодаря которому сохранилось 85% здания. Кирпичные стены распиливались и целыми блоками переносились на новую площадку. К сожалению, поскольку здание было поставлено на сваях, подвального помещения оно лишилось. Реконструкция была завершена в 2007 г. и в нем разместился отдел западно-европейского искусства Национального художественного музея .