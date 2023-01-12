12.01.2023
09:24
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Происшествия

К восстановлению памятника Семену Дежневу привлекут скульптора

За работу возьмется специализированная организация по ремонту объектов культурного наследия

Памятник первопроходцу Семену Дежневу в Якутске, который повредили вандалы, восстановит специализированная организация по ремонту объектов культурного наследия с привлечением скульптора. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев.

«Так как это объект культурного наследия, работы может выполнять только специализированная организация по ремонту ОКН, с привлечением скульптора. Поручил держать вопрос на личном контроле главному архитектору города Семену Сергееву. Постараемся привести пострадавшего Дежнева в порядок поскорее», — написал в соцсетях Евгений Григорьев.

Он назвал поступок вандалов «циничным и сознательным плевком в прошлое» и добавил, что у памятника установят камеры видеонаблюдения.

Напомним, 10 января стало известно, что неизвестные отпилили нос скульптуры Семена Дежнева по улице Кирова. Возбуждено уголовное дело. Поиск злоумышленников продолжается.

Вандалы осквернили памятник Дежневу
Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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