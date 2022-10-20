К ВОЛС получат доступ 72 тысяч якутян из отдаленных мест

В Якутии к 2025 году 52 арктических и 34 труднодоступных населенных пункта подключат к ВОЛС

В республике начинается реализация проекта «Синергия Арктики». В начале текущего месяца глава Якутии Айсен Николаев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по строительству сети широкополосного доступа в интернет. Напомним, по указу главы республики Айсена Николаева Якутия должна занять лидирующую позицию среди субъектов России по цифровому развитию уже к 2024 году.

Ранее проект «Синергии Арктики» был представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Якутию в августе текущего года и получил поддержку премьер-министра.

В результате реализации проекта 52 арктических и 34 труднодоступных населённых пункта республики с более 72 тысячами жителей подключат к ВОЛС, что обеспечит их доступ к высокоскоростному интернету, сотовой связи четвёртого поколения, также расширит инфраструктуру связи и других районов республики, отмечает министр инноваций Анатолий Семенов. Протяженность ВОЛС составит 7000 км, подключат 24 024 домохозяйства и общая пропускная скорость выйдет в 392 Гбит/с.

Строительство пройдет в три этапа. I этап – с декабря 2022 по 2023 гг., II этап – в 2024 году, III этап – завершающий в 2025 году. Проект «Синергия Севера» позволит существенно улучшить качество предоставления электронных госуслуг, даст возможность для развития телемедицины, интернет-торговли, онлайн-банкинга, дистанционного образования и, самое главное, снизит стоимость интернет услуг почти в 100 раз.

В 2020 году к ВОЛС подключен первый арктический район – Оленёкский, к концу текущего года магистраль проложат в Анабарском районе.

На сегодня в Якутии построено свыше 13 тысяч километров ВОЛС, подключены 373 населённых пункта, в которых проживают 91,2% населения республики, и около 831 тысяч человек имеют доступ к сотовой связи 3G/4G.