К тушению пожаров в Якутии привлекут новинку мировой гидроавиации

Сегодня в Якутске, 5 июня, первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников провёл заседание оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами в вилюйской группе районов, в том числе в Нюрбинском и Сунтарском районах. В заседании оперштаба приняли участие руководители заинтересованных структур.

В ходе оперштаба отмечено, что сезон сухих гроз ещё не начался, но из-за человеческого фактора в Нюрбинском и Сунтарском районах начались лесные пожары. Уже возбуждено 4 уголовных дела. Причинами их возникновения, в том числе явились факты неосторожного обращения с огнем при курении, разведении костров, проведение несанкционированных сельскохозяйственных палов.

В целом по республике в тушении лесных пожаров задействовано 1209 человек (Авиалесоохрана — 257 чел.; ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» и работники лесничеств — 132 чел.; МЧС — 30 чел.; местного население – 790 чел.) и 141 ед. техники.

За прошедшие сутки ликвидировано 5 лесных пожаров, обнаружено 6 лесных пожаров на площади 35,1 га, по которым ведутся работы по тушению, зарегистрировано 0 лесных пожара в зоне контроля (удалённая территория).

По итогам заседания оперштаба принято решение усилить группировку сил и средств в вилюйской группе улусов, запросить федеральные резервы у Авиалесоохраны. Также были направлены запросы на привлечение авиации МЧС России, в частности самолета БЕ-200. По словам Дмитрия Дмитриевича, прилёт самолёта ожидается в течении дня.