К теплоисточникам ГУП ЖКХ РС (Я) подключат 276 жилых домов

В период летней подготовительной кампании ГУП «ЖКХ РС (Я)» предоставит возможность для подключения к собственным источникам теплоснабжения 169 индивидуальных жилых домов в арктических районах, а также 107 домов в районах центральной зоны республики. При этом будут построены тепловые сети протяженностью 16 пог. км.

Мероприятия запланированы в рамках программы софинансирования, по которой муниципальные образования за свой счет закупают и поставляют материалы производственно-технического назначения до населенных пунктов, а предприятие на собственные средства выполняет строительно-монтажные работы.

Централизованным теплоснабжением запланировано обеспечить 33 жилых дома в Абыйском, 42 дома в Анабарском, 80 домов в Верхоянском, 3 в Оленекском и 11 домов в Среднеколымском районе. На текущий момент в арктической зоне запланированные работы ведутся по графику, построены инженерные сети протяженностью 1,6 пог. км.

В районах центральной группы завершены мероприятия по строительству 4,2 пог. км сетей при общем плане 7,9 пог. км. К сетям централизованного теплоснабжения запланировано присоединить жилые дома в Горном, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Хангаласском районах Якутии.