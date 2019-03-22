К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 22 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 22 марта.
ЯТЭЦ
— отключение горячей воды
09:00 — 12:00 – Губина 15-35/1, Хабарова 17/2-27/4
09:30 — 10.30 – Пояркова 19;
10:00 – 12:00 — Беринга 6/1-28/1,6-30,5-29,5/1-31/1;
09.30 – 11.30 – Дзержинского 57, 59, 61, 55, 53, Строителей 8/1, 8/2, 8, Халтурина 65А;
— отключение холодной воды
09:00 — 10.30 – Пояркова 19;
09.30 – 11.30 – Дзержинского 57, 59, 61, 55, 53, Строителей 8/1, 8/2, 8, Халтурина 65А;
13:30 — 16:00 – Пояркова 13, 13/1, 17/1;
— отключение теплоснабжения
09:30 — 11:30 – ул. Бабушкина 2,4,6,6/1, 8,12 с дробями, ул. Сов. Армии 329, 31, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/8;
АО Теплоэнергия
— отключение холодного водоснабжения
10:00 – 12.00 — Билибина 46/5
— отключение теплоснабжения
10:00 — 12:00 – Билибина 1-50;
ЦРЭС
— отключение электроэнергии
09:00 – 17:00 — Герцена 24, 26, 28, 30, 32, 3436, Портовское кольцо 3;
09:00 – 12.00 — Ломоносова 37;
09:00 – 12.00 — Хабарова 21-27 с дробями;
09:30 – 13.00 — Каландаришвили 43, Чайковского 22;
09:30 – 13.00 — Кондакова, И.Крафта, м-н Стерх, Покровский тракт 8-10 км;
09:30 – 10.30 — 50 лет Советской Армии, Кальвица, Лесозаводская, Гольминка, Богдана Чижика 29, П.Осипенко;
09:30 — 13:00 – 1, 2 База;
09:00 — 17:00 — 50 лет Советской Армии, Кальвица, Лесозаводская, Гольминка, Богдана Чижика 29, П.Осипенко;
09:00 – 12.00 — Чернышевского 37-118, Крупской 26-120;
09:00 – 12.00 — Красильникова 1-9, Зодчих 1-8, ДСК Сардана, Степанова 6-12, Дачная 1-5, Курнатовского 48-58;
13:30 — 17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7, 8 км.;
АО Сахатранснефтегаз
— отключение подачи газа
09:00 — 12:00 – Герцена 24, 26, 28, 30, 32, 3436, Портовское кольцо 3;
13:00 — 16:00 – Б.Чижика 33/1, 32/1;
13:00 — 17:30 – Ойунского 20/1, 20/2;