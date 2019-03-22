К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 22 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 22 марта. ЯТЭЦ — отключение горячей воды 09:00 — 12:00 – Губина 15-35/1, Хабарова 17/2-27/4 09:30 — 10.30 – Пояркова 19; 10:00 – 12:00 — Беринга 6/1-28/1,6-30,5-29,5/1-31/1; 09.30 – 11.30 – Дзержинского 57, 59, 61, 55, 53, Строителей 8/1, 8/2, 8, Халтурина 65А; — отключение холодной воды 09:00 — 10.30 – Пояркова 19; 09.30 – 11.30 – Дзержинского 57, 59, 61, 55, 53, Строителей 8/1, 8/2, 8, Халтурина 65А; 13:30 — 16:00 – Пояркова 13, 13/1, 17/1; — отключение теплоснабжения 09:30 — 11:30 – ул. Бабушкина 2,4,6,6/1, 8,12 с дробями, ул. Сов. Армии 329, 31, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/8; АО Теплоэнергия — отключение холодного водоснабжения 10:00 – 12.00 — Билибина 46/5 — отключение теплоснабжения 10:00 — 12:00 – Билибина 1-50; ЦРЭС — отключение электроэнергии 09:00 – 17:00 — Герцена 24, 26, 28, 30, 32, 3436, Портовское кольцо 3; 09:00 – 12.00 — Ломоносова 37; 09:00 – 12.00 — Хабарова 21-27 с дробями; 09:30 – 13.00 — Каландаришвили 43, Чайковского 22; 09:30 – 13.00 — Кондакова, И.Крафта, м-н Стерх, Покровский тракт 8-10 км; 09:30 – 10.30 — 50 лет Советской Армии, Кальвица, Лесозаводская, Гольминка, Богдана Чижика 29, П.Осипенко; 09:30 — 13:00 – 1, 2 База; 09:00 — 17:00 — 50 лет Советской Армии, Кальвица, Лесозаводская, Гольминка, Богдана Чижика 29, П.Осипенко; 09:00 – 12.00 — Чернышевского 37-118, Крупской 26-120; 09:00 – 12.00 — Красильникова 1-9, Зодчих 1-8, ДСК Сардана, Степанова 6-12, Дачная 1-5, Курнатовского 48-58; 13:30 — 17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7, 8 км.; АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 09:00 — 12:00 – Герцена 24, 26, 28, 30, 32, 3436, Портовское кольцо 3; 13:00 — 16:00 – Б.Чижика 33/1, 32/1; 13:00 — 17:30 – Ойунского 20/1, 20/2; Источник: якутск.рф.

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