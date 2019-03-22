АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.74
 72.79
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.03.2019, 14:00
Культура & Образование
Афиша
«Времена года – времена жизни» Михаила Старостина
22.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Ученые нашли способ избавиться от неприятных воспоминаний
22.03.2019, 13:00
Экономика
В Якутии для реконструкции 15 аэропортов нужно около 25 млрд рублей
22.03.2019, 12:48
Политика
Ставки на детский спорт запретили в Якутии
22.03.2019, 12:33
Общество
Федерация профсоюзов разъяснила ситуацию с Якуткурортом
22.03.2019, 12:22
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 22 марта
22.03.2019, 12:15
Экономика
Объявление
Открыта вакансия на должность руководителя
22.03.2019, 12:14
Политика
Юрий Трутнев прилетел в Якутск
22.03.2019, 12:04
Происшествия
Скандал
Власти прокомментировали дело о изнасилование школьницы в Якутске
22.03.2019, 11:57
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария в Якутии: Люди застряли в искореженном автомобиле
22.03.2019, 11:53
Якутск
Фотофакт
В Якутске появился памятник якутскому мужчине
22.03.2019, 11:41
Политика
Резонанс
Сардана Авксентьева: Сфера межнациональных отношений – дело тонкое
22.03.2019, 11:31
Происшествия
Голоса приказали: В Якутске участились угоны
22.03.2019, 11:18
Путешествия
Экскурсионный тур «Наследие Кавказа»
22.03.2019, 11:00
Культура & Образование
Студенты будут наблюдать за проведением ГИА в Якутии
22.03.2019, 10:44
Происшествия
В Якутии возбудили уголовные дела на 23 миллиона рублей
22.03.2019, 10:30
Культура & Образование
В Якутске проводится конкурс социальной рекламы
22.03.2019, 10:17
Судебная хроника
Якутянину исправительные работы заменили на реальный срок
22.03.2019, 10:05
Происшествия
Пожары в Якутии
22.03.2019, 9:52
Общество
Фотофакт
Красотка в Якутске
22.03.2019, 9:40
Происшествия
Статистика преступлений в Якутии
22.03.2019, 9:24
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2018 год по МСФО
22.03.2019, 9:12
Якутия
В Якутии продлено действие пониженных ставок по УСН
22.03.2019, 9:00
Культура & Образование
Специальным гостем фестиваля «Желанный берег» станет известная персона
22.03.2019, 8:58
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: Какое министерство Якутии лучше всех работает?
22.03.2019, 0:05
Общество
Сегодня день рождения звезды эстрады и журналиста
22.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 марта 2019
21.03.2019, 22:05
Политика
Инфографика: Отставки и назначения губернаторов в России
21.03.2019, 21:48
Политика
Резонанс
ФАДН помогает в Якутске погасить волнения после громкого преступления
21.03.2019, 21:19
Официально
Больше не нужно получать СНИЛС?
21.03.2019, 21:02
Судебная хроника
Резонанс
Перипетии дела экс-главы Нюрбинского улуса
21.03.2019, 20:47
Происшествия
Об участившихся происшествиях с детьми в Якутске
21.03.2019, 20:29
Спорт
Итоги VI этапа Кубка Якутии по лыжным гонкам
21.03.2019, 20:13
Светская хроника
Видео
Instagram
Редкие кадры. Первые шаги Анастасии Диодоровой в большом плавании
21.03.2019, 19:57
Официально
Как записать ребенка в детский сад в Якутске?
21.03.2019, 19:42
Экономика
«Ипотечные каникулы»: кто сможет ими воспользоваться?
21.03.2019, 19:26
Якутия
Ввод школы №35 стал долгожданным подарком для детей и родителей
21.03.2019, 19:12
Общество
Василий Александров — участник Великой Отечественной войны и заслуженный учитель
21.03.2019, 18:56
Светская хроника
Instagram
Наша красавица на Мисс России — 2019
21.03.2019, 18:42
Культура & Образование
Фильм о турпотенциале Якутии выдвинут на премию
21.03.2019, 18:28
Культура & Образование
День поэзии в литературном музее им.П.А.Ойунского
21.03.2019, 18:14
Официально
Закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума принят Госдумой
21.03.2019, 18:02
Общество
Партия поздравила Елену Голомареву
21.03.2019, 17:44
Якутия
График отключений в Якутии на 22 марта
21.03.2019, 17:21
Политика
Глава Якутии отказался от золотых часов
21.03.2019, 17:13
Культура & Образование
В Якутском музее впервые выставлены предметы из колонии для прокаженных
21.03.2019, 17:00
Происшествия
20-летний грабитель силой отобрал сумку у жительницы Якутска
21.03.2019, 16:45
Политика
В Заполярье прошел отчет самого северного первичного отделения «Единой России»
21.03.2019, 16:30
Происшествия
В Якутске вскрыли контейнер с крупной партией оленьих рогов
21.03.2019, 16:20
Экономика
В Якутске к 2020 году будет реализован проект «Безопасный город»
21.03.2019, 15:57
Путешествия
Фотофакт
Instagram
Полярная Якутия в объективе известных путешественников Сергея Карпухина и Петра Ушанова
21.03.2019, 15:35
Светская хроника
Instagram
Сардана Корякина летит в Якутск
21.03.2019, 15:22
Политика
В Якутию приедет Юрий Трутнев
21.03.2019, 15:10
Культура & Образование
Кадровый голод, низкая посещаемость — НХМ просит у правительства пополнения коллекции
21.03.2019, 14:48
Судебная хроника
В Якутском городском суде рассмотрено первое уголовное дело с участием присяжных
21.03.2019, 14:32
Политика
Эксклюзив
Мэрия Якутска vs депутат Гордумы: новый поворот дела?
21.03.2019, 14:24
Политика
Республиканский маткапитал можно будет использовать на оплату проезда
21.03.2019, 14:16
Спорт
Турнир по мас-рестлингу в алмазной столице открыли единороссы
21.03.2019, 14:16
Культура & Образование
Афиша
Грядет V республиканский конкурс песни «Кылыhах куйаардыын ситимэ» имени М.П. Колесовой-Расторгуевой
21.03.2019, 14:11
Желток
Якутская певица ответила хейтерам
21.03.2019, 14:09
Политика
ЕР поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта
21.03.2019, 14:06
Якутск
В Якутске идут рейды по выявлению объектов нелегального предпринимательства
21.03.2019, 14:03
Общество
В Якутске проходит правовой семинар для журналистов и пресс-служб
21.03.2019, 14:00
Культура & Образование
Якутяне ознакомились с трендами детского лагеря в Ульяновске
21.03.2019, 14:00
Политика
В Земельный кодекс Якутии вносятся изменения
21.03.2019, 13:46
Якутия
В Заполярье прошел отчет самой северной первички ЕР
21.03.2019, 13:45
Политика
Кадровый голод в музейной сфере Якутии
21.03.2019, 13:30
Путешествия
Незабываемый отдых в Марокко
21.03.2019, 13:15
Общество
Айсен Николаев: Жизнь якутов немыслима без лошади
21.03.2019, 13:00
Политика
Парламентарии Якутии приняли законопроект, поднимающий статус многодетных
21.03.2019, 12:51
Происшествия
Резонанс
РГ: Рецепт от картеля
21.03.2019, 12:49
Судебная хроника
В Якутске должностное лицо подвергнуто наказанию
Архив новостей
Якутск
22 марта 2019, 12:22
170

К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 22 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 22 марта.

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09:00 — 12:00 – Губина 15-35/1, Хабарова 17/2-27/4

09:30 — 10.30 – Пояркова 19;

10:00 – 12:00 — Беринга 6/1-28/1,6-30,5-29,5/1-31/1;

09.30 – 11.30 – Дзержинского 57, 59, 61, 55, 53, Строителей 8/1, 8/2, 8, Халтурина 65А;

— отключение холодной воды

09:00 — 10.30 – Пояркова 19;

09.30 – 11.30 – Дзержинского 57, 59, 61, 55, 53, Строителей 8/1, 8/2, 8, Халтурина 65А;

13:30 — 16:00 – Пояркова 13, 13/1, 17/1;

— отключение теплоснабжения

09:30 — 11:30 – ул. Бабушкина 2,4,6,6/1, 8,12 с дробями, ул. Сов. Армии 329, 31, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/8;

АО Теплоэнергия

— отключение холодного водоснабжения

10:00 – 12.00 — Билибина 46/5

— отключение теплоснабжения

10:00 — 12:00 – Билибина 1-50;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09:00 – 17:00 — Герцена 24, 26, 28, 30, 32, 3436, Портовское кольцо 3;

09:00 – 12.00 — Ломоносова 37;

09:00 – 12.00 — Хабарова 21-27 с дробями;

09:30 – 13.00 — Каландаришвили 43, Чайковского 22;

09:30 – 13.00 — Кондакова, И.Крафта, м-н Стерх, Покровский тракт 8-10 км;

09:30 – 10.30 — 50 лет Советской Армии, Кальвица, Лесозаводская, Гольминка, Богдана Чижика 29, П.Осипенко;

09:30 — 13:00 – 1, 2 База;

09:00 — 17:00 — 50 лет Советской Армии, Кальвица, Лесозаводская, Гольминка, Богдана Чижика 29, П.Осипенко;

09:00 – 12.00 — Чернышевского 37-118, Крупской 26-120;

09:00 – 12.00 — Красильникова 1-9, Зодчих 1-8, ДСК Сардана, Степанова 6-12, Дачная 1-5, Курнатовского 48-58;

13:30 — 17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7, 8 км.;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

09:00 — 12:00 – Герцена 24, 26, 28, 30, 32, 3436, Портовское кольцо 3;

13:00 — 16:00 – Б.Чижика 33/1, 32/1;

13:00 — 17:30 – Ойунского 20/1, 20/2;

Источник: якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.03.2019, 21:08
Общество
Видео
Фотофакт
Накипело в Якутске: Многотысячный народ не помещается в «Триумфе» на антимигрантское собрание
19.03.2019, 2:49
Политика
Эксклюзив
Накипело! Народ Якутии требует…
18.03.2019, 11:36
Общество
Вниманию охотников!
20.03.2019, 10:17
Политика
Резонанс
Евгения Михайлова: Странная ситуация – депутаты не поддерживают вузы?
18.03.2019, 21:04
Экономика
Ростелеком вложит на строительство линий связи в Якутии миллиарды
19.03.2019, 0:14
Официально
Резонанс
Айсен Николаев об усилении мер по борьбе с незаконной миграцией
20.03.2019, 11:58
Происшествия
Резонанс
Организатор несанкционированного митинга в Якутске задержан
16.03.2019, 12:54
Желток
Instagram
Премьер Якутии и министр провели ночь вместе?
18.03.2019, 20:33
Общество
Резонанс
Instagram
Глава Якутии о резонансном преступлении: незаконную миграцию организуют местные жители
18.03.2019, 11:21
Политика
Власти Якутии отчитались
20.03.2019, 18:10
Общество
Эксклюзив
Московские эксперты о мартовских событиях в Якутии
17.03.2019, 10:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло смертельное ДТП
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
22.03.2019

Федерация профсоюзов разъяснила ситуацию с Якуткурортом

Политика
22.03.2019

Юрий Трутнев прилетел в Якутск

Фотофакт
Происшествия
22.03.2019

Страшная авария в Якутии: Люди застряли в искореженном автомобиле

Фотофакт
Якутск
22.03.2019

В Якутске появился памятник якутскому мужчине

Происшествия
22.03.2019

Голоса приказали: В Якутске участились угоны

Путешествия
22.03.2019

Экскурсионный тур «Наследие Кавказа»

Происшествия
22.03.2019

В Якутии возбудили уголовные дела на 23 миллиона рублей

Происшествия
22.03.2019

Статистика преступлений в Якутии