К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 21 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 21 марта. ЯТЭЦ — отключение горячей воды 09:00 — 10:00 — 29 квартал, 157 квартал, 45квартал, 09:00 -11:00 — 86, 88 квартала — ул. Лермонтова 122-156 с др., Маяковского 77-114 с др., Ш.Полянского 1-12 с др., К. Алексеева 2, 4, 6, ул. Чайковского 38, 111/1, — отключение холодной воды 10:00 -12:00 — Беринга 6/1-28/1,6-30,5-29,5/1-31/1. — отключение теплоснабжения 09:00 — 10:00 – 45 квартал АО Теплоэнергия — отключение горячей воды 09:30 — 12:00 — ул. Ойунского 31,31/2, 10:00-12:00- ул. Гимеинская 21, 21 А¸ 10:00-14:00 — Бекетова 10,25/2,8,87, Билибина 6-50, Винокурова 27-95 с дробями, Ильменская 61/2,63, Лонгинова 32-34 с дробями, Новокарьерная 20-29 с дробями, Притузова 2, Сосновая 31-75/1, Чайковского 30/2,30/4, Борисовка 3, квартал 85. — отключение теплоснабжения 10:24-12:00 — Борисовка 3 09:30-11:30 — Якутская 65,65/1,67/3,12,14. 10:00-14:00 — Бекетова 10,25/2,8,87, Билибина 6-50, Винокурова 27-95 с дробями, Ильменская 61/2,63, Лонгинова 32-34 с дробями, Новокарьерная 20-29 с дробями, Притузова 2, Сосновая 31-75/1, Чайковского 30/2,30/4, Борисовка 3, квартал 85, ЦРЭС — отключение электроэнергии 09:00-12:00 — Крупской 37, Чепалова 37, П.Алексеева 83,83 с дробями — 86, Кутузова 31, 09:30-14:00 — 50 лет С.Армии, Р.Зорге, Бабушкина,Речников, Беринга, Челюскина, Прибрежный, Усть-Мархинка, Огородников, Пристанская 50-120, 50 лет С.Армии 100,106, 09:30-16:00 — 50 лет С.Армии 1-56, Кальвица 2-6/2, Гольминка 1-34, Б.Чижика 29, П.Осипенко 1-8/2, 1-я База 49-122, 13:30- 17:00 — Марха: Аграрников, Намская, Новая, Полевая, Тепличная, Крестьянская, Хону, Тальниковая, Намский тр. 1-13 км, 13:00- 16:00 — с.Хатассы, 14:00-17:00 — Песчанная 1-44, Строителей 20, Дальняя 43-77. АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 09:00-12:00 — Пекарского 53, 13:00 – 16:30 — Вилюйское шоссе СОПК Золотинка. Источник: якутск.рф.

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82