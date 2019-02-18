К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 18 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 18 февраля. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 14.00-16.00 — Покровский тракт,7 км, 09.00-12.00 — Ф. Кона, 2-2/4, П. Алексеева, 85/15-87, 14.00-17.00 — Ф. Кон, 2-2/4, П. Алексеева, 85/15-87, 14.00-17.00 — Ушакова, 1-24, Жорницкого, 1-13, 17-58, Рыдзинского, 18/2, Энергетиков, 17-33, Челюскина, 32-67, Дежнева, 48-65, Газовиков, 20-26, Сергеляхское шоссе, 5-6 км, 09.30-14.00 — 1-я и 2-я Пристанская, 50 лет Советской Армии, 80-106. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоносителя: 10.00-12.00 — Кеши Алексеева, 14, Чайковского, 123. Источник: якутск.рф.

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