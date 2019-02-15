К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 15 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 15 февраля. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-12.00 — Мерзлотная, 42/7, 42/8, Сергеляхское шоссе, 5, 6 км, 09.00-12.00 — Покровский тракт, 10 км, 09.00-12.00 — пер. Таёжный 1 — 14, 3 Сосны, 43-65, 09.00-17.00 — п. Пригородный (частично), 09.00-17.00 — Ф. Попова, 7, 9, Б. Чижика, 6/1, Хабарова, 46-56, Чернышевского, 100-105, Автодорожная, 36/9-38/36, Транспортная 10-27/1, Автомобилистов 6/1-19/1, Беринга 6-39, Бабушкина 8/1-10/1, Речников 2, Р. Зорге 17/1, 17/2, 09.30-14.00 — Покровский тракт, 10-14 км. ЯТЭЦ — отключение теплоносителя: 09.30-12.00 — Кирсанова, 1/2 — 1/7, — отключение горячей воды: 09.30-12.00 — Кузьмина, 29/2, 10.00-11.00 — 114 квартал, отключение холодной воды: 09.00-12.00 — Маяковского, 81-114, Широких-Полянского, 5-9/1, Лермонтова, 138, 09.00-13.00 – Лермонтова, 138/3, 138/4, 138/5, 152, 152А. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоносителя: 10.00-12.00 — Советская, 38, 10.00-12.00 — Маганский тракт, 2 км, 1, 2, 3, — отключение горячей воды: 09.30-11.30 — Птицефабрика, 1/1, 3, 4, 4/1, 6, 7. Источник: якутск.рф.

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