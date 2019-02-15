К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 15 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 15 февраля.
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.00-12.00 — Мерзлотная, 42/7, 42/8, Сергеляхское шоссе, 5, 6 км,
09.00-12.00 — Покровский тракт, 10 км,
09.00-12.00 — пер. Таёжный 1 — 14, 3 Сосны, 43-65,
09.00-17.00 — п. Пригородный (частично),
09.00-17.00 — Ф. Попова, 7, 9, Б. Чижика, 6/1, Хабарова, 46-56, Чернышевского, 100-105, Автодорожная, 36/9-38/36, Транспортная 10-27/1, Автомобилистов 6/1-19/1, Беринга 6-39, Бабушкина 8/1-10/1, Речников 2, Р. Зорге 17/1, 17/2,
09.30-14.00 — Покровский тракт, 10-14 км.
ЯТЭЦ
— отключение теплоносителя:
09.30-12.00 — Кирсанова, 1/2 — 1/7,
— отключение горячей воды:
09.30-12.00 — Кузьмина, 29/2,
10.00-11.00 — 114 квартал,
отключение холодной воды:
09.00-12.00 — Маяковского, 81-114, Широких-Полянского, 5-9/1, Лермонтова, 138,
09.00-13.00 – Лермонтова, 138/3, 138/4, 138/5, 152, 152А.
АО «Теплоэнергия»
— отключение теплоносителя:
10.00-12.00 — Советская, 38,
10.00-12.00 — Маганский тракт, 2 км, 1, 2, 3,
— отключение горячей воды:
09.30-11.30 — Птицефабрика, 1/1, 3, 4, 4/1, 6, 7.