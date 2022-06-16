К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг 16 июня (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение холодной воды:

22.00 — 07.00 – Бабушкина, 2, 4, 6, 8, 12 с дробями, 50 лет Советской Армии, 31 с дробями, 33 с дробями, 33а, 39, Речников, 18, 18/1, 12, 20, Р. Зорге, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 19 с дробями, Беринга ПДУ, Челюскина, 33 — 39 с дробями, 38, 40.

— отключение горячей воды:

09.00 — 16.00 – Бабушкина, 2, 4, 6, 8, 12 с дробями, 50 лет Советской Армии, 31 с дробями, 33 с дробями, 33а, 39, Речников, 18, 18/1, 12, 20, Р. Зорге, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 19 с дробями, Беринга ПДУ, Челюскина, 33 — 39 с дробями, 38, 40.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегас»

— отключение газоснабжения:

13.30 — 17.00 – Район Сайсар.

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

10.00 — 12.00 – Проспект Ленина, 23, 25, 27, 27/1, 29, Ярославского, 24, 28, 31, 35, Кирова, 7/10.

ПАО «Водоканал»

— отключение холодной воды:

22:00 — 06:00 – квартала: 17, 9, 9а, Очиченко, Якутская, Жорницкого 29/1, 29/2, 29/3, Новый хлебозавод, ТП Дальняя 90, ТП Очиченко 3/1, МУ МВД (Якутская 2).

Окружной администрации г. Якутска