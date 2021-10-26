26.10.2021
20:12
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Якутск

К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 27 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 27 октября (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00 — 12.00 – квартал 71, 128: ул. Пушкина 24, 12, ул. Кирова 20 (Дворец детства), 20/1 (ДСК «Модун»), ул. Пояркова 22 (Цирк), 21, 21/1, 17, 17/2, 23, 19, 19/1, ул. Ломоносова 36, 36/1, 42/1, 29, 29/1, 42, 27, 35-35/7, 31/3, 31/2, 31, ул. Курашова 27/1, 27/2, 27, 29, 29/2, 31;

— отключение теплоснабжения:

09.00 — 11.30 – ул. Рихарда Зорге 13, 13/1, 15/1, 15/2;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 12.00 – ул. Набережная;

09.00 — 17.00 – ул. Дежнева, ул. Строда 1, 2 Академическая, СОТ «Мерзлотовед», ул. Лонгинова, Кустук, пер. Уйгу, Сергеляхское шоссе, Тимирязева, Новосайсарская, Северная, Родная, Покровский тракт 8 км., Рихарда Зорге;

09.30 — 10.00 – Покровский тракт 7 км., СОТ «Виктория»;

09.30 — 12.00 – мкр. 202 корпусы с 3 по 6, ул. Автодорожная с 25 по 27/1;

09.30 — 17.00 – мкр. Марха (частично), Маганский тракт 2 км. ПСФ «Учур» (п. Газовиков), Черская, Спутник 2, пер. Березовый;

14.00 — 17.00 – ул. Гоголя 6/1, Петровского 29, Лермонтова 88, мкр. Марха (частично);

16.30 — 17.00 – Покровский тракт 7 км. СОТ «Виктория»;

АО «Теплоэнергия»

— отключение холодной воды:

10.00 — 12.00 – ул. Новопокровский тракт 5 км., частный сектор ул. Озерная;

14.00 — 16.00 – ул. Чернышевского 100, частный сектор;

Источник: Yakutskcity.ru
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