К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 21 июля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 21 июля (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 12.00 – квартал А: пр. Ленина 1, 3, 3/1, 3/3 (ДЮСШ №3), 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/3, 9/4, 11, 11/1, 11/2, ул. Ярославского 2, 4, 6, 6/3, 12/1, ул. Курашова 2, 4, 6, 8, 8/1 (школа №2), ул. Хабарова 1, 3, 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, квартал 126: ул. Чиряева 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, ул. Дзержинского 2, 2/1, 4, пр. Ленина 2 (Педагогический институт), 3/1 (ГНС-3), 4, 4/1, 6, 6/1, ул. Хабарова 11, квартал 57: пр. Ленина 21, 21А, 19, 19/1, 17, 15, ул. Курашова 1/1, ул. Ярославского 14 (городской лицей), 16, 16/1, 18, 20, 22; 09.00 — 16.00 – ул. Бестужева — Марлинского 1/1, 1/2, 1/3, 1/8, 2, 3, 3/1, 4, 5/1, 10, 12, ул. Федора Попова 11, 11/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 19/2, ул. Губина 1/1, 3, 5/2, ул. Северная 2, 6, 10, ул. Богатырева 4/1, д/к №27 «Кораблик», ул. Богдана Чижика 1, 3; 09.00 — 17.00 – ул. Короленко 2 (ОАО «Аэрогеодезическое предприятие»), 4, ул. Ленина 10, 14, 12 (к/т «Центральный»), 16, 16/1, ул. Орджоникидзе 17, 19, 21, ул. Курашова 19, ул. Рыдзинского 18/12, 18/11, 18/14а, 18/8, 18/9, 20/2, 18/4, 18/2, 18/1, Петра Алексеева 72/1, 72/1 ст. 1, квартал 31, ул. Богдана Чижика 29А, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 33/1, 33, 33а, 33/2; — отключение холодной воды: 09.00 — 16.00 – ул. Аммосова 9, ул. Кирова 14, ул. Ярославского 27; 22.00 — 07.00 – ул. Бестужева-Марлинского 1/1, 1/2, 1/3, 1/8, 2, 3, 3/1, 4, 5/1, 10, 12, ул. Федора Попова 11, 11/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 19/2, ул. Губина 1/1, 3, 5/2, ул. Северная 2, 6, 10, ул. Богатырева 4/1, д/к №27 «Кораблик», ул. Богдана Чижика 1, 3; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – ул. Дзержинского 1 — 13, переулок Кадетский 1/3 – 10, Хатын-Юряхское шоссе 7 км., кварталы: 142, 140 (частично); 09.00 — 17.00 – ул. Ларионова, Якова Петерса, Подгорная, Чайковского, Бекетова, 50 лет Советской Армии 53, 1-я База, Курнатовского, Дачная, Автострада, Мординова, Хатын-Юряхское шоссе 6, 7 км., 2-я Полевая, Покровский тракт 9 км., Покровское шоссе 9, 10 км.; 09.30 — 12.00 – ул. Автодорожная 29-33, ул. Озёрная 1-17, ул. Чернышевского 88-106, с. Пригородный (частично), Покровский тракт 4, 5, 7, 8, 9, 10 км., профилакторий «Березовая Роща», Старый покровский тракт 9 км, Тубдиспансер по Покровскому тракту, СОТ Ревизор, СОТ Чаран, ул. Озерная 11, Степная 4-53. Германа Титова 2/2, 2/3, Воинская 1-11, ул. Автодорожная 28/15-38/35, ул. Автомобилистов 4/1-12/5, Большая поляна 7-21; 09.30 — 16.00 – Авиагруппа, светофор ул. Кальвица — ул. Богдана Чижика, ул. Кальвица 2, 4, ул. Богдана Чижика 29/1- 33, ул. Бестужева-Марлинского, Кальвица, Леваневского, Василия Манчаары, Некрасова, Полины Осипенко, ул. Стояновича, пер. Стояновича, пер. Ольминского; 09.30 — 17.00 – Покровский тракт 9 км.; 13.30 — 17.00 – ул. Лонгинова 42/3-80, Окружная дорога, ул. Новосайсарская 28/2-28/5, 4/9-30 с дробями, СОТ «Байан»; 15.30 — 17.00 – Покровский тракт 7-10 км.; АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 09.30 — 11.30 – ул. Сергеляхская 2/17, 2/18, Ойунского 25, 27, 29, ул. Ойунского 25, 27/12, 27/2 ,27/4; 10.00 — 12.00 – ул. Мерзлотная 1, 1А, 1/22, 3, 1/2; 22.00 — 06.00 – квартал 60: пр. Ленина 23, 25, 27, 27/1, 29, ул. Ярославского 24, 28, 31, 35, ул. Кирова 7/10; — отключение холодной воды: 22.00 — 06.00 – квартал 60: пр. Ленина 23, 25, 27, 27/1, 29, ул. Ярославского 24, 28, 31, 35, ул. Кирова 7/10; АО «Водоканал» — отключение холодной воды: 22.00 — 06.00 – Зал борьбы, коттеджный поселок по ул. Семена Данилова; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 — 16.30 – ул. Феликса Кона 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 5/1, 7, 7/1, ул. Петра Алексеева 83а, ГСПК Петра Алексеева 83а, ГСПК «Искра», Петра Алексеева 68г, ТЦ ИП Зуева Петра Алексеева 83/18, 85/4, 85в, 85/11б, 85/11, 83/2, 83/3.

Источник: Yakutskcity.ru

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