К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 12 июля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 12 июля (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды, холодной воды:

09:00-18:00 — ул. Беринга 6/1 — 40, 5 — 39 с дробями, Р. Зорге 2 — 7/1, 13 — 19 с дробями, Челюскина 2 — 22/6, Бабушкина 8 — 12/3, 13, 50 лет С.Армии 29 — 35/1, Бабушкина 2 — 6/1, Речников 12, 18, 18/1, 20.

— отключение горячей воды:

09:00-16:00 — квартал 141: ул. Богатырева 11, 11/1, 11/2, 11/3, Чиряева 1, 1/1, 3, Дзержинского 6, 8, 8/1, Д/к №85 «Золотой ключик», 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 14/1Г, 14/2, 16, 16/1 (Динамо), 16/2 (МВД), 16/4, Губина 12.

09:00-11:00 — квартал 129: ул. Петра Алексеева 3/1, д/с №10 «Туллукчаан»,5, 5/1, 5/2, 7, 7Г, 7/2, 11, 15/2, Орджоникидзе 4, 8, 8/1, 8/2, 10, Курашова 28, 30, 30/6, квартал 54: ул. Орджоникидзе 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, Ленина 8, 10, Курашова 22.

— отключение электроэнергии:

22:00-06:00 — квартал 141: ул. Богатырева 11, 11/1, 11/2, 11/3, Чиряева 1, 1/1, 3, Дзержинского 6, 8, 8/1, Д/к №85 «Золотой ключик», 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 14/1Г, 14/2, 16, 16/1 (Динамо), 16/2 (МВД), 16/4, Губина 12.

АО «Теплоэнергия»

— отключение холодной воды:

22:00-06:00 — ул. Совхозная 19 ( д/с № 22 » Жемчужинка»), 17 (школа №12), 27

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09:00-17:00 — Покровский тр. 7 — 9км., Автодорожная 41/3 — 59/4, Майская 9, Х-Юряхское ш. Е13, Сергеляхское ш. 6 — 8км., ДСПК Алас, Сэтим 40/4, Артык, И.Николаева 5к5, Покровское ш. 9км., Билибина 12 — 27/2.

09:30-16:00 — Новокарьерная 16 — 37/4, Винокурова 1 — 48, Лонгинова 13 — 88, Чайковского 14 — 103, Каландаришвили, Советская, Новосайсарская 4 — 30/6, Билибина 13 — 21/21, ДСК Горизонт, Окружная дорога, СОТ Быйанг, ДСК Заря, 1-я Академическая, 2-я Академическая, 3-я Академическая, Парковая 9 — 23, Ильменская 1 — 34.

09:30-12:00 — Свердлова 9, 13.

ПАО «Водоканал»

— отключение холодной воды:

22:00-06:00 — квартала: 23, 48, 56, 59, 70, 74, 114, 143, Самородок, Бизнес-центр, ТРК Туймаада

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

09:00-13:00 — ГРПШ-116, ч/дома.

09:00-17:00 — ГРП-142, котельные: ООО «Судоходная компания Якутск», ОАО «Туймаада-Агроснаб», ИП Иванов.

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