К субботнему протесту готовится молодёжь Якутска

Greenpeace Russia пишет:
Стало известно, в каких российских городах 24 мая пройдут климатические протесты школьников и студентов, вдохновлённых примером шведской девятиклассницы Греты Тунберг.
Организаторы российских мероприятий в поддержку международной акции #FridaysForFuture, посвящённой борьбе с надвигающейся климатической катастрофой, опубликовали в своей группе ВКонтакте список городов, где они планируют протестовать в ближайшую пятницу.
По данным организаторов, городскими администрациями уже согласованы следующие мероприятия:
Якутск — 16:30-17:00, в сквере Гагарина.
Источник: Greenpeace Russia