К субботнему протесту готовится молодёжь Якутска

Greenpeace Russia пишет: Стало известно, в каких российских городах 24 мая пройдут климатические протесты школьников и студентов, вдохновлённых примером шведской девятиклассницы Греты Тунберг. Организаторы российских мероприятий в поддержку международной акции #FridaysForFuture, посвящённой борьбе с надвигающейся климатической катастрофой, опубликовали в своей группе ВКонтакте список городов, где они планируют протестовать в ближайшую пятницу. По данным организаторов, городскими администрациями уже согласованы следующие мероприятия: Якутск — 16:30-17:00, в сквере Гагарина. Источник: Greenpeace Russia

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