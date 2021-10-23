К сожалению: Школы Якутии не спешат к финансированию капремонта

Руководство Якутии направило заявку на участие в программе капитального ремонта школ на сумму 800 млн рублей. Всего этой программой планируется охватить около 300 объектов, при этом пока положительное заключение получила только 31 школа. Об этом ЯСИА сообщил вице-премьер республики Сергей МЕСТНИКОВ по итогам совещания с министерством просвещения России. Он призвал глав районов активизировать работу по составлению документации для включения школ в программу.

«Мы направили заявку на участие в этой программе за счет федерального финансирования на более 800 млн рублей для 25 школ республики, исходя из степени готовности документов на капитальный ремонт, а также с учётом наличия положительного заключения управления госэкспертизы», — сообщил Сергей Местников.

Отметим что, сегодня министерство просвещения объявило о продлении срока приёма заявок на капитальный ремонт школ до 25 ноября.

«У нас есть чуть больше месяца, чтобы муниципалитеты провели работу по подготовке дефектных ведомостей и сводных сметных расчётов, и представили их на экспертизу в управление госэкспертизы, заключили с ними договор, а также оплатили эту услугу. После получения заключения экспертизы они должны представить заявку в министерство образования и науки республики. 24 ноября мы сделаем свод поступивших от муниципалитетов заявок и направим нашу дополненную заявку в адрес Минпросвещения России для того, чтобы все эти школы вошли в программу финансирования на 2023 год. В целом, мы планируем охватить около 300 школ. Пока, к сожалению, есть заключение только на 31 школу», — сказал зампред правительства.

Также он отметил, что в программу входит не только капитальный ремонт, но и оснащение школ мебелью и оборудованием.

Сергей Местников призвал глав муниципальных районов активизировать работу по составлению документации, а также вовремя подать заявки, чтобы юные якутяне смогли получать качественное образование в комфортных и уютных школах.

Напомним, что в июне на съезде «Единой России» президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские образовательные учреждения. Он отметил, что 72% школ в России нуждаются в текущем ремонте, еще 10% — в капитальном, и подчеркнул это абсолютно недопустимым.