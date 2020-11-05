К скорбящим якутянам пришел незваный гость

В дежурную часть полиции ОМВД России по Жиганскому району Якутии обратились местные жители, которые сообщили, что к ним в дом пришел незваный гость, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требует угостить его спиртным.

Участковые уполномоченные установили ранее судимого 36-летнего мужчину. Выяснилось, что он находился под административным надзором после возвращения из мест лишения свободы. Мужчине нельзя было покидать дом в период времени с 22:00 по 07:00 часов. Однако, несмотря на запрет, он глубокой ночью, находясь в нетрезвом состоянии, направился к соседям. У них умер родственник, и они по очереди дежурили у тела покойного. В это время к ним пришел злоумышленник и начал требовать спиртное и продукты. Подобное поведение возмутило хозяев дома, и они обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело ч.2 ст.314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.