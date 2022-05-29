29.05.2022
17:24
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Якутск

К сентябрю завершится ремонт автодороги до участка «Ус Хатын»

А пока жители Сатал, Тулагино, Жатая, Кангалассы вынуждены добираться на работу в город, пробираясь по густой пелене пыли.

Напомним, ремонтные работы на данном участке стартовали в 2021 году и были рассчитаны на три года. Однако дорожники планируют завершить ремонтные работы на автодороге «Нам» до местности «Ус Хатын» к сентябрю в Год столетия Якутской АССР.

Протяженность участка составляет 7,6 км. , его расширят до четырех полос.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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