В Якутии инспекторы ДПС помогли семье, у которой сломалась машина на трассе в 40 градусный мороз.

4 января около 18 часов вечера на федеральной автодороге «Лена», недалеко от поселка Чульман Нерюнгринского района, сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) старший лейтенант полиции Айаал Владимиров и лейтенанты полиции Семен Дьячковский, Николай Павлов и Захар Суханов заметили припаркованный на обочине легковой автомобиль с аварийной сигнализацией.

Остановившись, полицейские выяснили, что семья из трёх человек направлялась на горячий источник «Нахот» из Якутска. Но по пути из-за долгой эксплуатации иномарки при сильном морозе произошла поломка бензонасоса и автомобиль заглох. Починить транспорт никак не удавалось, водителю и пассажирам оставалось находиться в салоне и ждать помощи мимо проезжающих людей.



К счастью, на трассе оказались инспекторы ДПС. Оценив ситуацию, они взяли транспорт на буксир и двинулись в ближайший посёлок.

Однако по заснеженной дороге в горной местности с неисправным автомобилем проехать было сложно, поэтому было принято решение оставить машину на дороге.

Полицейские оперативно доставили граждан до гостиницы в ближайшем посёлке и продолжили нести службу. Неисправный автомобиль был доставлен сегодня для починки в тёплую стоянку.

Семья выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь и внимательное отношение к людям.