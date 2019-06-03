К приложению «Best Parom» подключатся еще два перевозчика

В воскресенье председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ лично проинспектировал паромную переправу Якутск-Нижний Бестях.

Особое внимание он уделил внедрению автоматизированной информационной системы на паромном сообщении.

«Мы уже запустили информационный сервис – приложение «Best Parom». На данный момент содержится информация об одном перевозчике, при этом мы уже договорились о том, что в ближайшее время два других перевозчика также предоставят свои данные, и оно будет работать для всей переправы. Это позволит нам обеспечить перевозку между Якутском и Нижним Бестяхом в максимально комфортном, быстром и приемлемом для граждан режиме», ‒ подчеркнул премьер-министр. Также он добавил, что в приложении планируется онлайн-трансляция с причалов для отслеживания очереди.