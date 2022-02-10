К пригородным автобусам возникли вопросы

В апреле месяце Якутская городская Дума проведет совместное заседание двух постоянных комиссий по транспортным перевозкам пригородных населенных пунктов г. Якутска. Выездное совещание состоится в МУП «ЯПАК». Об этом 10 февраля сообщили в ходе заседания постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

На заседании депутаты утвердили отчет работы комиссии за 2021 год и составили план работы на текущий год. В прошлом году было проведено 10 заседаний постоянной комиссии, где рассмотрели 22 вопроса.

В ходе обсуждения плана работы комиссии на 2022 год, Ольга Саргыдаева сказала, что у населения имеются вопросы по поводу нахождения участков в зоне подтопления и ограничения по этажности в районе аэропорта. Она предложила провести выездное заседание в пригородах, к примеру, в с. Тулагино-Кильдямцы с участием Департамента архитектуры и Агентства земельных отношений Окружной администрации.

Кроме того, она отметила, что довольно часто пригородные автобусы не выходят на маршрут, отменяют рейсы. По решению вопросов пригородных транспортных перевозок Алевтина Эверстова предложила провести совместное заседание двух постоянных комиссий с выездом в МУП «ЯПАК» в апреле месяце.

В план работы также было предложено включить вопросы берегоукрепления, перевод земельных участков в Хатассах на ИЖС.