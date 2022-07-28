К пожару в Арылахе подтягивают технику

В селе Арылах Мирнинского района лесной пожар в результате сильного ветра перекинулся на населенный пункт. В результате огнем уничтожены три дома. С детского лагеря «Орленок» эвакуированы 235 детей и 5 работников. По последней информации пострадавших и погибших не зафиксировано.

На тушение задействованы техника и сотрудники Государственной противопожарной службы Мирнинского района и сотрудники ГУ МЧС России. Силами местного населения оказывается повсеместная помощь спасателям ГПС И ГУ МЧС.

С поселка Светлый выехал пожарный расчет. На место вылетел МИ-8 с водосливным устройством и самолет БЕ-200 МЧС России.

К вылету готовится Ми-26 МЧС России с аэромобильной группой спасателей.

Причины и ущерб пожара устанавливаются.