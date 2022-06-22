22.06.2022
10:54
671
Происшествия
К поискам пропавшего в Якутии АН-2 привлечен вертолет МЧС
Иван Строев, старший оперативной группы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Для проведения поисковых работ в Кобяйском районе вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели оснащены специальным оборудованием, альпинистским снаряжением.
В месте проведения поисковых работ сохраняются сложные метеоусловия, обусловленные низкой облачностью, также поиски осложняются плохой видимостью, густым туманом и высокогорной местностью.
Продолжает работать межведомственная авиационная комиссия по установлению причин авиаинцидента.
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
#Ан-2#вертолет Ми-8 МЧС России#К поискам пропавшего в Якутии самолета АН-2 привлечен вертолет Ми-8 МЧС России#МЧС России по РС(Я)#Якутия
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