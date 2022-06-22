22.06.2022
10:54
671

Происшествия

К поискам пропавшего в Якутии АН-2 привлечен вертолет МЧС

Иван Строев, старший оперативной группы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Для проведения поисковых работ в Кобяйском районе вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели оснащены специальным оборудованием, альпинистским снаряжением.

В месте проведения поисковых работ сохраняются сложные метеоусловия, обусловленные низкой облачностью, также поиски осложняются плохой видимостью, густым туманом и высокогорной местностью.

Продолжает работать межведомственная авиационная комиссия по установлению причин авиаинцидента.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх