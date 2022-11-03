К памятнику одного из основателей республики возложили цветы

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 3 ноября в рамках рабочей поездки в Нюрбинский район возложил цветы к памятнику Степана Васильева — видного государственного, общественно-политического и профсоюзного деятеля Якутии, выдающегося сына якутского народа.

Как ранее отмечал Айсен Николаев, в год 100-летия ЯАССР якутяне отдают дань глубокого уважения и признательности основателям государственности и их соратникам, заложившим надёжный фундамент будущего Якутии.

«Всё то, чего наша республика добилась за вековую историю – это результат созидания, плодотворного труда всех поколений её многонационального народа», – сказал Николаев.

Степан Васильевич Васильев – один из основателей республики, яркий представитель блестящей плеяды руководителей Якутии, внесший огромный вклад в становление государственности и развитие золотодобывающей промышленности республики и страны.

Степан Васильев является одним из первых наркомов молодой Якутской республики. Он стоял у истоков формирования профсоюзного движения в стране, организовал в Якутии комсомол, непосредственно занимался развитием ключевой отечественной отрасли — тяжелой промышленности.