К открытию онкологического центра в Якутске потребуется более 1000 специалистов

В новый Онкологический центр в Якутске потребуется более одной тысячи работников – медицинского и вспомогательного персонала. Об этом стало известно 27 сентября на прямом эфире главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, передает ЦУР Якутии.

Сегодня врачей готовят на базе кафедры «Онкология» Мединститута СВФУ и в федеральных медицинских центрах.

Строительство Онкологического центра идет с опережением графика. Цель — ввести центр в эксплуатацию на год раньше, уже в 2022 году. Все монолитные работы завершены, в блоках объекта уже идет отделка, бетонирование лифтовой шахты и штукатурка стен. Объект готов к запуску тепла в установленный график.

«С вводом этого центра, возможно, будем выявлять еще больше онкобольных. Этого пугаться не надо, так как возможности ранней диагностики расширятся. Выявление на ранних стадиях в разы повысит шансы успешного лечения», — отметила главный врач якутского онкодиспансера Лена АФАНАСЬЕВА.

Мощность онкоцентра позволит принимать до 210 человек в смену, а стационар вместит 180 коек.