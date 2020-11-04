К «Облачной поликлинике» подключены почти все медучреждения Якутска

Проект Минздрава Якутии, запущенный этим летом дает возможность осуществить медицинские услуги в режиме онлайн. О преимуществах такого формата медицинских услуг и как ими воспользоваться рассказала директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростелева в эфире передачи «Актуальное интервью» телеканала Якутия24.

Облачная поликлиника

Напомним, что с началом распространения коронавирусной инфекции на территории Якутии была запущена система удаленного предоставления медицинских услуг, с помощью которой граждане получают необходимые консультации по своему здоровью, минимизируя контакты. Новая система под названием «Облачная поликлиника» была запущена в июне этого года.

«Основным преимуществом электронной записи является отправка заявки через удобные сервисы, не выходя из дома. В период пандемии и сезонных заболеваний особо актуальными являются сервис «Вызов врача на дом». Оформить заявку на первичный вызов из прикрепленной поликлиники можно по телефону колл-центра поликлиники и мобильным приложением «Медцеть», которую можно загрузить в магазинах приложений AppStore и PlayMarket. А также можно обратиться через сервис «Облачная поликлиника», которая стала весьма популярным среди населения», — рассказала Аида Коростелева.

Сегодня к сервису «Облачная поликлиника» подключены практически все медицинские организации города Якутска и центральных районов Якутии, а также такие специализированные учреждения, как фтизиатрия, эндокринологический диспансер, отделение катамнеза якутской республиканской клинической больницы, клиники СВФУ им. М.К. Аммосова, медицинский центр «Белая Роза». В последнее время к сервису также активно подключаются частные клиники. Всего в сервисе зарегистрировано 647 врачей, которыми проведено более 20 тысяч телемедицинских консультаций.

«Данным приложением могут воспользоваться все жители республики. По нашим сведениям количество людей, скачавших приложение около 15 тысяч. По данным отчета портала с первого июня телемедицинскую консультацию смогли получить в 30 районах республики и в 12 городских лечебных учреждениях. Ежедневно идет рост обращений через облачную поликлинику. Если летом обращений в сутки на телемедицинскую консультацию в среднем было 20, то сейчас их более 300″, — добавила она.

По словам Аиды Коростелевой, благодаря открытию «Облачной поликлиники» в республике удалось разгрузить колл-центры поликлиник. К примеру, количество звонков в поликлинику №1 и Якутскую городскую больницу №3, уменьшилось в четыре-пять раз. Уменьшилось также количество обращений в скорую помощь для вызова врача на дом. Осенью количество звонков в скорую помощь в сутки доходило до 2 тысяч обращений, но на сегодняшний день звонков стало гораздо меньше.

Как записаться на прием

Для того, чтобы воспользоваться онлайн-консультациями необходимо скачать на смартфон мобильное приложение «Облачная поликлиника». После установки нужно пройти авторизацию на портале государственных услуг и дать согласие на обработку персональных данных. Специалист отметила, что при использовании приложения все персональные данные находятся под надежной защитой, так как все резиденты также проходят авторизацию. Приложение доступно в веб-браузерах по ссылке: https://tm.mzsakha.ru/ , а также в электронных магазинах AppStore и PlayMarket.

«Пациенту необходимо ежедневно вносить свои симптомы и заполнять дневник наблюдения. Это нужно для личного самоконтроля и мониторинга со стороны врача. После поступления заявки в систему она автоматически доставляется в прикрепленную медицинскую организацию и врачи назначают время для оказания телемедицинских консультаций. Если вы не прикреплены к медицинской организации, то вашу заявку обрабатывает уже дежурный оператор единого центра сопровождения и поддержки министерства здравоохранения республики. После согласования на смартфон поступает сообщение с информацией о назначенном времени на телемедицинскую консультацию. Во время консультации вам будет доступно общение в режиме чата или в виде звонка. Также есть возможность прикреплять необходимые файлы», — объяснила директор центра.

Актуальные услуги приложения

«Мы проводим постоянный мониторинг обращений через «Облачную поликлинику», «Медсеть» и вопросов, которые поступают на горячую линию министерства здравоохранения республики. В летне-осенний сезон был спрос на получение справки для детских садов и школ, поэтому был добавлен сервис «запрос на получение справки». С наступлением холодов одним из актуальным стал вопрос выдачи рецепта для получения лекарств льготным категориям граждан. Поэтому сервис был доработан и добавили выписку льготного рецепта, также неделю назад добавили сервис для управления Роспотребнадзора. Лица, которые контактировали с больным с диагнозом COVID-19 могут получить предписание об изоляции в личном кабинете облачной поликлиники», — сказала Аида Коростелева.

«В целом облачные сервисы стали наиболее актуальными в период пандемии, показали свое преимущество для наблюдения за пациентами с COVID-19. Человек получает телемедицинскую консультацию, тем самым уменьшает количество личных контактов и сокращает время для получения услуги», — завершила она.