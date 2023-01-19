К нам едет высокий гость…

В Якутск приедет старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко. Он примет участие в зажжении огня Игр «Дети Азии», где юные спортсмены из Беларуси впервые будут участвовать в зимних спортивных соревнованиях.

СПРАВКА:

Виктор Александрович Лукашенко родился 28 ноября 1975 года в семье Александра Григорьевича Лукашенко и Галины Родионовны Лукашенко в городе Могилёве. Служил в спецподразделении (ОСАМ) пограничных войск в Минске в звании капитана. Был удостоен медали «За отличие в охране государственной границы»[1].

С 1993 по 1998 год обучался на факультете международных отношений Белорусского государственного университета. В 1994 году ездил в Германию по студенческому обмену[2].

В 1998 году работал третьим секретарем в отделе Западной Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

С 1998 по 2001 год проходил службу в Пограничных войсках Республики Беларусь.

С 2001 по 2003 год — советник в отделе Западной Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

С 2003 по 2005 год — начальник отдела внешнеэкономических связей УП «НИИ средств автоматизации» (головное предприятие государственного научно-производственного объединения «Агат»).

С 2005 по 2021 года занимал должность помощника Президента Республики Беларусь по национальной безопасности.

С 5 января 2007 года является членом Совета безопасности Республики Беларусь[3].

Виктор считается связанным с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым, который ранее работал его помощником[4][5][6]. Зайцев является председателем совета директоров компании «Бремино групп», для которой была создана особая экономическая зона в Орше в 2018 году[7].

С 15 апреля 2019 года — и. о. первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, затем был утверждён как первый вице-президент НОК РБ.

С 26 февраля 2021 года — президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. 1 марта 2021 года присвоено воинское звание генерал-майор запаса[8].